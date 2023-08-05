Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Российские ученые создали электрошприц – еще одно устройство, которое надо заряжать
Устройство позволяет самостоятельно делать уколы.

реклама

Группа исследователей из МИСИС совместно с государственным фондом «Сколково» представила проект электронного шприца – с его помощью можно вводить лекарство себе или воспользоваться разработкой для помощи другому. Шприц необходимо заряжать (разъем – USB, зарядки хватает на двадцать инъекций), а также он имеет возможность передавать данные специалисту.

реклама

Прежде всего, нужно заполнить шприц препаратом, затем поместить его непосредственно в девайс, поднести к участку тела и нажать на кнопку. Заранее необходимо установить, на какую глубину игле нужно войти под кожу или в мышцы. Кроме этого, можно регулировать скорость устройства. Внутри самого девайса находится мини-мотор.

Авторы разработки отмечают, что устройство пригодится для самостоятельного использования в тех случаях, когда отсутствует возможность посетить специалиста или попросить другого человека.

Электрошприц вмещает в себя стандартные шприцы с объемом от двух до пяти миллилитров. Гаджет останавливает случайное срабатывание прибора и следит, не использует ли человек один и тот же шприц повторно.

Прибор уже прошел клинические испытания в одном из здравоохранительных учреждений Москвы – специалисты поделились своим мнением о нем и рассказали исследователям, что необходимо было бы исправить. Как следствие, электрошприц получил функцию уведомления после введения препарата, кнопка запуска немного сместилась, а инструкция к использованию стала более подробной.

Представители «Сколково» заявляют, что среди российских производителей инновационный электрошприц – первый в своем роде. Стоит заметить, что патент на него уже получен, а сама разработка получила официальное государственное разрешение на использование российскими медицинскими специалистами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#техника #здоровье
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Восемь бронемашин MaxxPro превратились в груду металла в Запорожье на минном поле
Литва и Латвия перебрасывают войска к белорусским границам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
48
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
40
New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
5
Представлен смартфон Fossibot F102 с батареей ёмкостью 16 500 мАч и 20Gb ОЗУ всего за $170
1
ВСУ пришлось бросить в бой старые советские танки и БМП из-за потерь западной бронетехники
5
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
1
Forbes: Leopard 1 - слишком слабый ОБТ для СВО и его лучше не использовать на передовой как танк
3
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
+
TWP: ВСУ приступили к третьему этапу своего контрнаступления, отправив в бой резервы
4
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
1
Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев в СВО
+
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
Билайн: Мошенник безуспешно пытался дозвониться до потенциальной жертвы 1430 раз
4
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Люди Икс в образе очаровательных пиратов по версии Midjourney
1
В Украине подтвердили успехи по атакам на Крым с помощью морских беспилотников
1
Истребитель РФ Су-57 получил уникальную ракету РВВ-МД2 – решающий довод в бою на близкой дистанции
1
Страны Африки призвают разблокировать тысячи тонн российских удобрений в рамках зерновой сделки
+

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
10
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
22
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
68
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
1
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
1
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
2
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6

Сейчас обсуждают

Андрей Мальцев
21:07
А до этого орбиты астероидов, в т.ч. типа Икар, просчитывали без "алгоритма", с помощью предсказаний от П. Глобы? Может этот алгоритм, таки, усовершенствовали, а не разработали "с нуля"?
В Вашингтоне разработали алгоритм для поиска астероидов и расчета их траекторий
glavhyilo
21:06
следующая остановка катка,вашингтон
Bild: Запад начинает давить на Киев для мирных переговоров с Россией
Mr. Night
21:03
В такие моменты гордость за Родину появляется - умеем постоять за себя и ударить по агрессору, спонсируемому Англосаксонским Игом
Массированный ракетный удар наносится по Украине, сообщается о применении гиперзвуковых «Кинжалов»
Владимир Никифоров
20:56
Потенциальный утиль. Жалко ракет на них. Может сами будут падать, после "обучения" на английском языке, который хохлы не понимают.
В ВСУ заявили, что подготовка лётчиков на истребителях F-16 займёт «до полугода»
WOLF PACIFIER
20:54
Всемирный банк: Россия — пятая экономика мира по паритету покупательной способности
DIP48
20:38
" танцевать с бубном и компилировать из исходников"- надо Федя, надо.))) Танцевать с бубном, как же без этого.))) Хотя и винда сильно сдала в последние время. В мае после обновления 10ки на ноуте дис...
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
REY_B_
20:38
В Нигере 23 миллиона вечно голодного населения. Эти "войска" - оставлены как смертники.
МИД Франции: Мы не собираемся выводить войска из Нигера
AlexeyG
20:34
Я тянул) Из того что было, с кучей скруток. На старом Рубине. Хотя и плеер был.
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
REY_B_
20:33
Биткоин в принципе не может быть защитой для Tether. Чисто по финансовым показателям, это полный бред. - Это как попытаться защититься от крокодилов, бросившись в пруд с ними. Точно сожрут!
Tether продолжает увеличивать запасы биткоинов
Евгений Сом
20:31
Контраст подкручен ха ха ха ха ха какой же ты тупой ))))) какое нафиг контраст? Почитай как работает рейтрейсинг или просто посмотри на сравнение картинок т.к. у тебя мозги отсутствуют и что либо поня...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем