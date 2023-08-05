Устройство позволяет самостоятельно делать уколы.

Группа исследователей из МИСИС совместно с государственным фондом «Сколково» представила проект электронного шприца – с его помощью можно вводить лекарство себе или воспользоваться разработкой для помощи другому. Шприц необходимо заряжать (разъем – USB, зарядки хватает на двадцать инъекций), а также он имеет возможность передавать данные специалисту.

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Прежде всего, нужно заполнить шприц препаратом, затем поместить его непосредственно в девайс, поднести к участку тела и нажать на кнопку. Заранее необходимо установить, на какую глубину игле нужно войти под кожу или в мышцы. Кроме этого, можно регулировать скорость устройства. Внутри самого девайса находится мини-мотор.

Авторы разработки отмечают, что устройство пригодится для самостоятельного использования в тех случаях, когда отсутствует возможность посетить специалиста или попросить другого человека.

Электрошприц вмещает в себя стандартные шприцы с объемом от двух до пяти миллилитров. Гаджет останавливает случайное срабатывание прибора и следит, не использует ли человек один и тот же шприц повторно.

Прибор уже прошел клинические испытания в одном из здравоохранительных учреждений Москвы – специалисты поделились своим мнением о нем и рассказали исследователям, что необходимо было бы исправить. Как следствие, электрошприц получил функцию уведомления после введения препарата, кнопка запуска немного сместилась, а инструкция к использованию стала более подробной.

Представители «Сколково» заявляют, что среди российских производителей инновационный электрошприц – первый в своем роде. Стоит заметить, что патент на него уже получен, а сама разработка получила официальное государственное разрешение на использование российскими медицинскими специалистами.