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Gamestop прекращает бизнес в области криптовалют
Только в этом году анонсировали собственный кошелек и вот, приехали.

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Ссылаясь на «нормативную неопределенность», американский реселлер игр Gamestop объявил, что уберет с рынка самоуправляемый кошелек, который был представлен только в мае прошлого года. Кошелек Gamestop позволял клиентам отправлять, получать, хранить и использовать криптоактивы через децентрализованные приложения исключительно через веб-браузер. Кошелек перестанет работать к 1 ноября 2023 года, как объявила Gamestop на своем официальном сайте.

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И предложение iOS, и кошелек, который разработан как расширение для браузера Google Chrome, станут недоступными. В качестве причины GameStop называет «нормативную неопределенность в криптовалютном секторе».

Gamestop представила некастодиальный (самоуправляемый) кошелек в мае прошлого года. То решение ознаменовало начало деятельности американского ритейлера игр в криптопространстве.

Торговая NFT-площадка пока остается активной

Несколько месяцев спустя Gamestop расширила предложение за счет собственной торговой площадки NFT, основанной на сети Ethereum. По крайней мере, этот проект, кажется, не планируется закрываться в данный момент.

Тем не менее, в частности, наблюдается постоянное снижение интереса к области NFT. В целом рынок далек от пиковых значений, которые были зафиксированы в 2021 и 2022 годах и спровоцировали настоящую золотую лихорадку.

Gamestop уходит из криптобизнеса

В прошлом году Gamestop делала ставку на NFT и криптовалюты. В сентябре 2022 года Gamestop заключила партнерское соглашение с американской дочерней компанией ныне обанкротившейся криптобиржи FTX. GameStop должна была убедить своих клиентов в надежности FTX.US. Кроме того, подарочные карты компании продавались в некоторых магазинах США.

Однако Gamestop прекратила это партнерство вскоре после того, как стало известно о банкротстве FTX, и пообещала всем клиентам полное возмещение их расходов.

Сама Gamestop заработала деньги на ажиотаже на фондовом рынке, который в первую очередь был вызван пользователями Reddit, и впоследствии попыталась утвердиться на новых рынках, прежде всего в криптопространстве.

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