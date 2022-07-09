Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Компания GameStop делает большую ставку на NFT и криптовалюты
Ритейлер игровой индустрии сокращает многих работников и всё больше денег вкладывает в блокчейн
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

реклама

  GameStop увольняет пятую часть компании и уволил своего главного финансового оператора Майка Рекуперо, поскольку компания фокусируется на «рынок цифровых активов и веб-игр». Этот шаг произошел в разгар крипто-зимы, когда цены на цифровые валюты и невзаимозаменяемые токены резко упали. 

  Во внутренней записке от генерального директора GameStop Мэтта Ферлонга, просочившейся на Reddit , говорится: «Изменения будут на постоянной основе, потому что мы развиваем наш бизнес и запускаем новейшие продукты через нашу группу блокчейнов». В последние несколько лет консоли уступают место ПК, поскольку физические игры отстают от своих загружаемых в цифровом виде альтернатив. Ars Technica сообщает, что в прошлом году было доступно 226 новых игр на дисках или картриджах по сравнению с почти 2200 цифровыми играми. Растущая популярность услуг подписки на игры и потоковой передачи также влияет на физические продажи. 

  Меняющийся ландшафт привел к тому, что в начале этого года GameStop окунулась в мир криптографии и NFT, запустив в мае цифровой кошелек для обоих активов. Несмотря на недавнее падение цен на криптовалюту, Ферлонг считает, что GameStop находится на правильном пути. «Эти изменения дадут нам возможность работать прибыльно, поскольку мы используем нашу стратегию по увеличению продаж в своём коммерческом бизнесе и запуску современных продуктов, которые увеличивают возможности клиентов в рамках использования цифровых активов и веб-игр», — написал он. Ферлонг добавил, что за последние полтора года GameStop вложила немалые средства в сотрудников (более 600 корпоративных работников), технологии, инвентарь и цепочки поставок. «Это устранение избыточных затрат на бессмысленную работу. Все в организации должны стать еще более активными и взять на себя больший уровень ответственности за конечные результаты». 

  В одном из постов на Reddit утверждается, что около 20% сотрудников увольняются, большинство из которых наняты в течение последних шести месяцев. Он добавляет, что никто из команды NFT не был уволен. Среди увольнений есть сотрудники онлайн-журнала Game Informer, который GameStop приобрел в 2000 году.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

  Финансовые результаты GameStop за предыдущий квартал показали, что продажи выросли очень незначительно, но чистые убытки удвоились и превысили 158 миллионов американских долларов. GameStop попал в заголовки газет в 2021 году после того, как цена его акций подскочила на 680% благодаря феномену GameStonk . Это привело к тому, что Redditors скупали акции компании, сильно закороченные, что вынуждало хедж-фонды и инвесторов выкупать акции, чтобы уменьшить свои потери. Bloomberg сообщает , что акции упали на 5% в ходе расширенной торговли после новостей об увольнениях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #видеоигры #рынок #инвестиции #nft #блокчейн #gamestop #ритейл
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
Продажи видеоигр в 2022 году впервые за 7 лет ожидает снижение
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
52
50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
4
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
30
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
16
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
33
Какой процессор купить, когда мало денег, но очень хочется собрать игровой ПК
13
Клиенты Тинькофф недовольны тем, что банк отдаст их деньги на благотворительность
5
Можно ли в РФ купить игровую видеокарту до 20 000р – топ 5 моделей для игр в разрешении 1080р
6
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
24
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
11
В процессорах Intel Meteor Lake классов H/P/U появится третий тип ядер
24
"Аватар-2. Путь воды" - уже не фильм, еще не компьютерная игра
14
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
СМИ: Wargaming продала бизнес в Беларуси и России
17
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
7
Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
41
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
+
Некоторые современные процессоры Intel испытывают проблемы с браузерами Chrome и Edge
14

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
75
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
26
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
91
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
119
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
6
О самых "самурайских" играх
31
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
+
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
+

Сейчас обсуждают

wwr222
04:06
Не гони, на уровне других бюджетников.
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
Фыва
03:38
Ага, развели кучу народа , поняли что разводить уже некого - и сматывают удочки!
Blizzard объявила о завершении контентной поддержки Heroes of the Storm
x-Chief-x
03:24
Решили тут отыграться и тоже монополию устроить? Надеюсь в мире ещё остался здравый смысл и многие страны смогут на Х послать США :)
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
daimos
02:36
Когда ты уэе начнешь путаться в плжорожали/ подешевели?! Кстати, зая, мне до сих пор интересно - ты-девочка? Не рахочаровывай меня, не говори, что трансгендер
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Andrey Ivanovich
02:34
Нестабильность системы прежде всего обусловлена отсутствием лицензионной копии и ключа,лицензия это в первую очередь,отсутствие посторонних твиков обязательно.
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
Руслан Морозов
02:32
Зашёл просто оставить коммент) Листая на телефоне гугл новости, в 99% только глядя на превьюшку узнаю, что данная "новость" принадлежит заглоту)) А потом добавляю 1% уверенность когда вижу, что это ов...
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
Никита Поздняков
02:19
Тут ты прям в точку попал.
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Slow Mo
02:14
Обычный высер продаванов :когда есть куда снижать цену товара- ни в какую или со скрипом ,а повысить цену по любому поводу и мгновенно-это (святое)
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Максим Федоров
02:12
3060ти хотя бы купить за 50р для игры в 1080 на ультрах и новом движке анриал енжин 5.
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
VRoman
02:09
Штеуд нервно курит в сторонке надеясь, что АМД задержится с началом продаж.
В сети появилась утечка характеристик AMD EPYC Genoa Zen 4 с моделями до 96 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем