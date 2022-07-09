Ритейлер игровой индустрии сокращает многих работников и всё больше денег вкладывает в блокчейн

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GameStop увольняет пятую часть компании и уволил своего главного финансового оператора Майка Рекуперо, поскольку компания фокусируется на «рынок цифровых активов и веб-игр». Этот шаг произошел в разгар крипто-зимы, когда цены на цифровые валюты и невзаимозаменяемые токены резко упали.

Во внутренней записке от генерального директора GameStop Мэтта Ферлонга, просочившейся на Reddit , говорится: «Изменения будут на постоянной основе, потому что мы развиваем наш бизнес и запускаем новейшие продукты через нашу группу блокчейнов». В последние несколько лет консоли уступают место ПК, поскольку физические игры отстают от своих загружаемых в цифровом виде альтернатив. Ars Technica сообщает, что в прошлом году было доступно 226 новых игр на дисках или картриджах по сравнению с почти 2200 цифровыми играми. Растущая популярность услуг подписки на игры и потоковой передачи также влияет на физические продажи.

Меняющийся ландшафт привел к тому, что в начале этого года GameStop окунулась в мир криптографии и NFT, запустив в мае цифровой кошелек для обоих активов. Несмотря на недавнее падение цен на криптовалюту, Ферлонг считает, что GameStop находится на правильном пути. «Эти изменения дадут нам возможность работать прибыльно, поскольку мы используем нашу стратегию по увеличению продаж в своём коммерческом бизнесе и запуску современных продуктов, которые увеличивают возможности клиентов в рамках использования цифровых активов и веб-игр», — написал он. Ферлонг добавил, что за последние полтора года GameStop вложила немалые средства в сотрудников (более 600 корпоративных работников), технологии, инвентарь и цепочки поставок. «Это устранение избыточных затрат на бессмысленную работу. Все в организации должны стать еще более активными и взять на себя больший уровень ответственности за конечные результаты».

В одном из постов на Reddit утверждается, что около 20% сотрудников увольняются, большинство из которых наняты в течение последних шести месяцев. Он добавляет, что никто из команды NFT не был уволен. Среди увольнений есть сотрудники онлайн-журнала Game Informer, который GameStop приобрел в 2000 году.

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Финансовые результаты GameStop за предыдущий квартал показали, что продажи выросли очень незначительно, но чистые убытки удвоились и превысили 158 миллионов американских долларов. GameStop попал в заголовки газет в 2021 году после того, как цена его акций подскочила на 680% благодаря феномену GameStonk . Это привело к тому, что Redditors скупали акции компании, сильно закороченные, что вынуждало хедж-фонды и инвесторов выкупать акции, чтобы уменьшить свои потери. Bloomberg сообщает , что акции упали на 5% в ходе расширенной торговли после новостей об увольнениях.