Германия расследует легитимность этого проекта.

Скандальный криптопроект Worldcoin (WLD) уже неделю находится в центре внимания. Как стало известно в начале августа, в Германии и Кении власти ограничивают деятельность проекта. Вскоре после запуска криптовалюты регуляторы в Великобритании выразили обеспокоенность по поводу проекта. Говорят, что сначала власти хотят поближе разобраться в этом вопросе.

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Как показывает отчет Reuters, власти Германии также критически относятся к Worldcoin. Баварское государственное управление по надзору за защитой данных (BayLDA) расследует криптопроект с ноября 2022 года.

Расследования основаны на том факте, что Worldcoin «обрабатывает конфиденциальные данные в больших масштабах», заявил агентству Reuters Майкл Уилл, президент регулятора.

BayLDA отвечает за проверку Worldcoin в соответствии с законами о защите данных Европейского Союза, поскольку Worldcoin базируется в Германии. Официально компания разместила свою штаб-квартиру в Берлине.

Производство специальных аппаратов, используемых для записи биометрических данных, происходит в Баварии. А сам Worldcoin — это проект Tools For Humanity, компании из Сан-Франциско.

Орган должен проверить, соответствует ли требуемое законом согласие пользователей данным, зарегистрированным Worldcoin. Кроме того, обработка данных должна соответствовать законодательству.

Worldcoin неоднократно подвергался серьезной критике из-за сбора конфиденциальных личных данных. Компания объяснила, что собранные данные превращаются в коды внутри аппаратов. Затем необработанные данные удаляются. Говорят, что невозможно расшифровать биометрические записи с помощью полученного кода радужной оболочки глаза.

Кения также приостанавливает деятельность Worldcoin. Министерство внутренних дел заявило, что африканская страна опасается «рисков для общественной безопасности». До тех пор, пока правительственные органы не классифицируют опасность, Worldcoin не разрешается продолжать работу в Кении.

По сообщениям местных СМИ, Worldcoin уже очень широко распространен в Кении. Сообщается, что в общей сложности 350 000 человек уже зарегистрировались в проекте.

До официального запуска проекта в первых этапах тестирования Worldcoin приняли участие два миллиона человек по всему миру — многие из них проживают в развивающихся и бедных странах.

По данным Worldcoin, около 100 000 новых людей зарегистрировались в первые семь дней после запуска.