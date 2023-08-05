Новый алгоритм находит «потенциально опасный» для нас астероид

Астрономы обнаружили астероид, который потенциально может нанести вред Земле. Небесное тело 2022 SF289 имеет диаметр около 183 метров. Впервые он был обнаружен НАСА в прошлом году, но в то время был классифицирован как безвредный.Однако с помощью нового алгоритма HelioLinC3D исследователи из Вашингтонского университета смогли определить, что 2022 SF289 может подойти очень близко к Земле.Большинство небесных тел пролетают в космосе далеко от Земли. Однако некоторые вращаются рядом с нашей планетой. С другой стороны, те астероиды, которые находятся на расстоянии около 8 миллионов километров от орбиты Земли, классифицируются как потенциально опасные астероиды.

Алгоритм доказал свою эффективность

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2022 SF289 является одним из таких объектов. Однако ученые не предполагают, что астероид представляет серьезную угрозу для Земли. По расчетам, он должен максимально приблизиться к орбите нашей планеты на 225 000 километров.Исследователи рады тому, что их алгоритм способен извлекать новые идеи из существующих данных. Они снабдили новый алгоритм данными из обсерватории в Чили. В рамках программы ATLAS НАСА годами собирает оттуда информацию о траекториях большого количества астероидов.По словам исследователей, HelioLinC3D превосходит все доступные в настоящее время алгоритмы. Он может обрабатывать наблюдения за несколько ночей вместе и, таким образом, делать более точные прогнозы.Он также может отфильтровывать так называемые псевдоастероиды. Это космические лучи или звезды, которые телескоп ошибочно идентифицирует как астероиды. Подавляющее большинство из них — мусор, но некоторые из них — настоящие астероиды.Если опасный для жизни астероид действительно приближается к Земле, алгоритм сможет определить его местонахождение заблаговременно, чтобы можно было начать оборонительную миссию. Миссия НАСА DART показала, что такая инициатива может быть успешной.