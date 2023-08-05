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Tether продолжает увеличивать запасы биткоинов
Это видно по ежемесячным финансовым отчетам.

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Со вторым квартальным отчетом за 2023 год от Tether, компании, стоящей за одноименной стабильной монетой (USDT), стало очевидно, что она пополняет свои запасы BTC.

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После первого квартального отчета в этом году Tether объявила, что компания будет использовать «до 15%» прибыли для приобретения биткоинов. В этом году Tether сообщила о доходах за второй квартал в размере $850 млн. С 56 сотрудниками это более $15 млн прибыли на одного работника в квартал (или $5 млн в месяц на одного работника). Прибыль увеличила избыточные резервы компании до $3,3 млрд.

Из прибыли второго квартала около $70 млн, или около 7%, было использовано для покупки 2310 биткоинов. Это увеличило запасы первой криптовалюты Tether с 52 698 монет (около $1,5 млрд) до 55 008 монет (около $1,67 млрд). Tether — одна из четырех компаний с крупнейшими биткоин-резревами после MicroStrategy, Block и Mt.Gox. Компания объявила, что продолжит инвестировать в инициативы, связанные с энергетикой. Кроме того, $115 млн квартальной прибыли были использованы для выкупа акций.

Последний квартальный отчет также показывает, что общие консолидированные активы Tether составляют более $86 млрд, а общие обязательства по выпущенным цифровым токенам составляют примерно $83 млрд. Можно отметить, что резервы Tether согласно отчету очень ликвидны. 85% находится в денежных средствах и их эквивалентах. Кроме того, в отчете показано, что Tether держит в общей сложности около $72,5 млрд в резервах в ценных бумагах Казначейства США (фонды денежного рынка и казначейские обязательства), поддерживающих USDT. При доходности 3-5% по краткосрочным государственным облигациям это выгодная сделка для Tether.

В мае прошлого года после и без того очень неспокойных дней в криптосфере ситуация в сети Terra и монетах Luna и UST стала совсем критичной. UST де-факто потерял свою привязку к доллару, а токен Luna и вовсе обесценился. В то же время впервые стабильная монета Tether оторвалась от привязки к доллару и упала до $0,95.

Генеральный директор Bitfinex Паоло Ардоино заверил инвесторов, что обязательство по поводу обеспечения стейблкоина не вызывает сомнений. Инвесторы всегда будут получать по крайней мере доллар за 1 USDT. По данным Bitfinex, около 80% Tether обеспечено денежными депозитами и только 20% другими активами.

В прошлом, фактический уровень покрытия Tether неоднократно подвергался критике, потому что нет объективных доказательств того, насколько он высок на самом деле и как выглядит конкретная стратегия обеспечения. Это уже было предметом юридических споров.

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