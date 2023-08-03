Он создан из электронного хлама для борьбы с проблемой электронных отходов

Вдохновленные желанием привлечь внимание общества к проблеме электронного мусора, компания Envision Racing и художник Лиам Хопкинс представили удивительный проект - гоночный болид «Формулы Е», созданный из неисправной электроники. За 12 месяцев они собрали корпус автомобиля из выброшеных смартфонов, ноутбуков, планшетов, материнских плат и даже электронных сигарет.

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Этот полномасштабный электромобиль, получивший имя Recover-E, стал не только произведением искусства, но и символом глобального кризиса электронных отходов. Каждая деталь этого уникального автомобиля напоминает нам о необходимости ремонта и переработки электроники, вместо безраздельного выбрасывания.

Художник Лиам Хопкинс заявил, что с помощью этого проекта они стремятся привлечь внимание к проблеме и показать потенциал замкнутого цикла экономики, когда отходы превращаются в ресурсы. Впервые автомобиль был представлен на турнире Hankook London E-Prix, где привлек внимание всех зрителей своей необычной идеей и дизайном.

Мировая статистика пугает: ежегодно выбрасывается около 50 миллионов тонн электроники, и лишь малая часть из них перерабатывается. Но проблема не стоит на месте, и ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 74,7 миллионов тонн. Именно поэтому проект Recover-E стал важным шагом в направлении борьбы с проблемой электронных отходов и сознательного использования ресурсов.

Envision Racing надеется, что их творческий подход и необычный болид привлекут внимание общества к важной проблеме и помогут усилить усилия по устранению электронного мусора.



