Уже давно ходят слухи о том что Китай готов сделать прорыв в производстве чипов.

Все индустриальное сообщество в ожидании новых достижений, которые обещают революционизировать китайскую технологическую отрасль. Некоторое время назад источники начали распространять слухи о том, что компания Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEEG) готова внести глобальные перемены в производство чипов, и, кажется, эти слухи оказались правдивыми.

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Сообщения о том, что SMEEG собирается начать поставки суверенного оборудования для производства 28-нм чипов до конца текущего года, вызвали несказанный ажиотаж в индустрии и среди инвесторов. Для многих это не просто переход на новый техпроцесс, а означает появление у Китая настоящей возможности обеспечить собственный технологический суверенитет и независимость от иностранных технологий и компонентов.

28-нм техпроцесс не является самым передовым в мире, но именно на этом уровне он занимает 11% выручки у тайваньской TSMC, что говорит о его значимости на мировом рынке. Однако китайский рынок показывает еще более высокий спрос на такие чипы, что делает их выпуск внутри страны крайне актуальным и перспективным.

Рост акций китайских производителей оптики, таких как Mloptic, Kingssemi и Castech, на 5-15% стал свидетельством того, что инвесторы верят в перспективы и потенциал новых китайских технологий. Это не просто финансовые успехи компаний, но и подтверждение доверия в их способность сделать новый вклад в технологическое будущее Китая и мировой индустрии.

Несмотря на сложности, связанные с геополитическими санкциями и ограничениями, новости о суверенном производстве чипов позволяют Китаю и его компаниям продвигаться вперед и сокращать разрыв с мировыми технологическими лидерами. Мир с нетерпением ожидает дальнейших деталей и конкретных результатов этого новаторского шага, который может повлиять на будущее всей отрасли полупроводников.



