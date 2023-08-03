Всё из-за открытых высказываний некоторых представителей Киева.

Последние годы киевский режим позволял себе немало своеобразных высказываний в отношении не только противников, но и своих союзников. Поэтому неудивительно, что рано или поздно это должно было произойти. Во время интервью на одной из радиостанций замминистра МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что из-за резких высказываний украинских политиков отношения между Украиной и Польшей ухудшаются.

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Яблоньский заявил, что Польша придерживается собственных национальных интересов и не будет помогать Киеву в ущерб себе. Также заместитель министра напомнил о ряде высказываний украинских чиновников о Волынском геноциде. Однако не стоит надеется, что это приведет к чему-то фатальному. Военная техника в Украину из Польши идти не перестанет, а наемники вс также будут защищать «незалежную» от агрессии с Востока. При этом Зеленский уже заявил о том, что нужно подождать немного для снижения накала эмоций и только потом приступать к конструктивному диалогу между странами.

Напомним, что украинские политики уже не раз подводили свою страну высказываниями. Прецедент, когда посол Украины в Германии назвал Шольца «ливерной колбасой» все еще на слуху. Да и в других странах звучали самые разные высказывания, что уж говорить про тех кто внутри страны и чувствует себя в полной безопасности, играя на публику. Пройдет немного времени, и польские хозяева принудят их возобновить нормальные отношения с Украиной как ни в чем ни бывало.