Накануне в МИД двух государств начали поочередно вызывать представителей Польши и Украины

За последнюю неделю между Украиной и Польшей разразился настоящий скандал. Страны периодически стали вызывать послов друг друга в Министерство Иностранных Дел. Всё началось после заявления польского министра Пшидача, об отношении Киева к западной помощи.

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Как многие уже знают, в период проведения саммита Североатлантического Альянса(НАТО) в столице Литвы Вильнюсе, за Владимиром Зеленским и его администрацией окончательно закрепился образ неблагодарного партнёра.

"Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность", - заявил на саммите министр обороны Великобритании Бен Уоллес, после чего добавил - "Знаете, мы не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список"

На этот раз о неблагодарности Киева заговорили в Польше. Накануне глава президентской канцелярии Марчин Пшидач заявил, о неблагодарности Украины, касательно оказываемой ей помощи со стороны Польши. В ответ украинский МИД вызвал польского посла "на ковёр" и заявили, что подобные заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. В свою очередь Польша вызвала украинского дипломата, в ответ на приглашение своего посла в МИД Украины. После этой ситуации замминистра иностранных дел Яблоньский заявил, что отношения с Киевом портятся из-за "некоторых эмоций" администрации Зеленского. В конце концов, лично Зеленский заявил, что Украина высоко ценит помощь от Варшавы и не позволит каким-то эмоциям испортить отношения между народами.

Любопытно наблюдать, как из-за двух слов, сказанных главой президентской канцелярии, началась целая эпопея в отношениях между двумя государствами.