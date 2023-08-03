Всё то, что было нам интересно о закулисье олимпиады.

Плюс Студия и кинокомпания «Лунапарк» объявила о съемках драмы, основанной на закулисье Олимпийских игр в Москве. За работу взялись шоураннер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин, работы которых входят в топ-сериалов Кинопоиска с самой большой аудиторией. Начало съемок запланировано на лето 2024 год, при этом часть сцен будет сниматься в Узбекистане.

Сюжет сериала

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События сериала зрители увидят глазами волонтера олимпийского оргкомитета. Это избалованный сын советского чиновника, для которого общественно-полезное дело стало наказанием за очередной скандал. Главному герою не удается лениться на пути исправления, так как за его работой следит строгая начальница. Работая в оргкомитете, парню приходится столкнуться с шокирующим закулисьем мирового события, в котором сплелись судьбы спортсменов, тренеров, организаторов и волонтеров. Главному герою предстоит увидеть, как чуть было не сорвавшиеся игры в Москве стали смыслом жизни и личной трагедией для тех, кто был к ним причастен.

Кто будет вести проект

Проект возглавит режиссер Евгений Стычкин, в качестве шоураннера выступит Александра Ремизова. По данным Кинопоиска, подбором актеров к сериалу займется Ольга Хенкина, а сценаристом станет Михаил Покрасс. Ответственность за производство драмы взяли на себя Плюс Студия и компания «Lunapark».

Все, кто причастен к будущему сериалу, работали над самыми громкими хитами Кинопоиска за 2022 год. Напомним, что Евгений Стычкин и Александра Ремизова совместно выпустили проект «Нулевой пациент», награжденную премией АПКиТ и некоторое время возглавлявшей топ онлайн-новинок сервиса. Шоураннер Александра Ремизова также работала над сериалами «Монастырь» и «Триггер», которые совместно с драмой о первой вспышке ВИЧ в СССР до сих пор входят в топ-10 шоу Кинопоиска с самой большой аудиторией.