Будьте бдительны, планируя своё путешествие.

Эксперты предупредили о растущей угрозе фейковых сайтов, которые приносят немалые неудобства и потери туристам. При активном планировании путешествия и раннем бронировании, когда скидки и специальные предложения становятся особенно привлекательными (например, летом или перед новым годом), мошенники активно используют сетку фишинговых ресурсов.

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Популярные туристические бренды и отели становятся особо уязвимыми для обмана. Мошенники посылают фишинговые сообщения через телеграм-каналы или фиктивные рассылки для бронирования отелей или билетов через международные системы бронирования.

Выездные направления, особенно популярные с мая по август, также являются привлекательными для мошенников. Компании, оказавшиеся в банкротстве, предлагают невероятно низкие цены, привлекая внутренних и иностранных туристов. При этом, многие из них теряют бдительность и не проводят проверку подлинности сайтов.

Важно помнить, что безопасность личной и финансовой информации во многом зависит от того, насколько надежной является платформа бронирования. Репутация сайта, отзывы в авторитетных источниках, информация об объектах размещения, авиакомпаниях и туристических агентствах – все это является важными факторами для принятия решения о выборе безопасной платформы бронирования.

Помимо проверенных и известных платформ бронирования, следует обращать внимание на сайты авиакомпаний и отелей. Незнакомые или подозрительные сайты, предлагающие низкие цены и требующие предоставления персональной информации, заслуживают дополнительной проверки подлинности.

Для обеспечения безопасности и защиты от мошенничества и фишинга эксперты рекомендуют следующее:

Проверять подлинность сайта. Перед бронированием на незнакомом сайте, рекомендуется искать информацию о его репутации и отзывы в авторитетных источниках. Использовать надежные платформы бронирования. При выборе сайта предпочтение следует отдавать проверенным и известным платформам. Не предоставлять персональную информацию на сомнительных сайтах. Если сайт требует предоставить больше информации, чем обычно требуется, это может быть признаком фейкового ресурса. Обращаться к официальным сайтам авиакомпаний и отелей. При возникновении сомнений, лучше обратиться напрямую к официальным и проверенным источникам. Не стесняйтесь связаться с представителями компаний по телефону, телеграму и т.п.

Будьте бдительными при планировании вашего путешествия. Будьте внимательны при выборе и бронировании туристических услуг.