Новый геймплейный трейлер удивил фанатов.

Великолепные новости для всех поклонников Mortal Kombat! На прошедшем фестивале Dream Con представители Warner Bros. Games и NetherRealm Studios взорвали интернет свежим геймплейным трейлером амбициозного файтинга Mortal Kombat 1.

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Трехминутное видео, получившее название "Хранители времени" (Keepers of Time), оказалось настоящим подарком для геймеров. Оно знакомит нас с увлекательной историей, сосредоточенной на двух ярких персонажах - Лю Кане, создателе перерожденной вселенной, и Герасе, загадочном бессмертном хранителе песочных часов, властвующем временем и судьбой. Последний вернулся из Mortal Kombat 11, чтобы предупредить Лю Кана об ужасающем изъяне в его перезапущенной вселенной.

Трейлер не перестает удивлять нас захватывающими моментами игрового процесса обоих бойцов. Герас, обладающий несгибаемой волей, впечатляет своим уникальным приемом - стачиванием противника о песчаный ураган, тогда как Лю Кан проявляет свою беспрецедентную мощь, создавая в космосе натуральную черную дыру. Это действительно захватывает дух!





Однако трейлер оставил фанатов с неизменным вопросом: кто же та загадочная личность, мелькнувшая на 1:51? Гадания и предположения заполнили комментарии, и мы ожидаем с нетерпением, чтобы раскрыть эту тайну в полной версии игры.

Релиз Mortal Kombat 1 назначен на 19 сентября и охватит разнообразные платформы. Предзаказавшие игру смогут попробовать ее в бета-тестировании, которое пройдет с 18 по 21 августа на PlayStation и Xbox.

Наши сердца уже бьются в предвкушении возможности сразиться с героями, испытать новые возможности и насладиться захватывающими фаталити! Остается только ждать выхода игры, чтобы окунуться в мир кровавых битв и стать частью этой невероятной истории. Вперед, к победе в Mortal Kombat 1!



