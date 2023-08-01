Теперь в европе хотят запустить два таких спутника.

Один из самых передовых метеорологических спутников, Aeolus, завершил свою успешную миссию на орбите. Запущенный в 2018 году, он совершил настоящий прорыв в области метеорологии, предоставив уникальные и подробные данные о ветрах на всей планете. Это революционное достижение привнесло новые возможности в предсказание погоды, обеспечивая высокую точность на несколько дней вперед.

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Основной инструмент Aeolus - ультрафиолетовый телескоп, был настолько уникален, что чувствовал отраженные сигналы от воздушных масс. С помощью двух мощных бортовых лазеров, спутник направлял сигналы к поверхности Земли. После отражения от молекул воды и пыли в атмосфере, Aeolus точно определял силу и направление ветра на различных высотах, от поверхности до 30 км над землей.

До появления Aeolus, метеорологи сталкивались с ограничениями в оценке ветровых условий, полагаясь на различные методы, такие как наблюдения за облаками, гребнями волн или наземными датчиками. Но благодаря этому инновационному спутнику, синоптики и метеорологи получают полную и детализированную картину о ветрах, что повышает точность прогнозов погоды.

Значимость Aeolus не осталась незамеченной, и Европейская комиссия одобрила бюджет на разработку двух новых спутников Aeolus. Компания Airbus в Великобритании в настоящее время занимается созданием этих аппаратов, которые обещают предоставить еще более точные и своевременные данные о ветрах на планете. Первый из двух новых спутников планируется завершить к концу текущего десятилетия.

Это впечатляющее достижение открывает новые горизонты в области метеорологии и прогнозирования погоды. Спутники Aeolus смогут еще лучше предсказывать экстремальные погодные явления, обеспечивая безопасность и помогая нашему обществу лучше адаптироваться к изменению климата. Более точные прогнозы погоды станут реальностью благодаря этим передовым спутникам, которые продолжат служить прогрессу науки и общества



