Раньше температуру меряли в отдельных критически важных местах.

Ученые из Токийского университета представили революционный температурный датчик, который может преобразовать способ контроля нагрева в электронных компонентах и медицинских системах. В современных технологиях наблюдается тренд по уменьшению размеров электронных компонентов и одновременному повышению их мощности. Это приводит к проблемам с нагревом, которые необходимо эффективно решать. Традиционные методы контроля тепловыделения, такие как установка термодатчиков на критически важных участках, имеют ограничения и не всегда предоставляют полную информацию о температурном режиме.

реклама

Токийские ученые представили уникальное открытие - плёночный термодатчик, который может полностью изменить контроль за нагревом в микросхемах. Этот датчик, основанный на инновационном поперечном эффекте Нернста - Эттингсгаузена, обладает удивительной способностью преобразовывать тепло в электричество в плоскости, перпендикулярной температурному градиенту.

Этот датчик способен контролировать тепловую картину по всей поверхности микросхемы, и при этом не оказывает существенного влияния на её механические свойства. Это открывает новые возможности для применения в современных технологиях.

Больше не нужно устанавливать отдельные термодатчики на критически важные участки микросхемы - этот гибкий датчик может легко адаптироваться под любую форму компонента. Это дает нам полную картину температурного режима и позволяет эффективно контролировать нагрев, что существенно улучшает работу электронных устройств.

Технология теперь стала доступной не только для электроники. Медицинские системы также могут воспользоваться этим датчиком, чтобы создавать тепловые карты человеческого тела и улучшить точность диагностики.

Это открытие может изменить подход к контролю нагрева в современных технологиях и привести к новым исследованиям и анализам.