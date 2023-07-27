В часы вернулся вращающийся безель и поворотные рамки.

Свежим ветром в мире умных часов, компания Samsung встречает нас, распахнув ворота к своему масштабному событию Galaxy Unpacked. Героями дня стали неожиданно представленные модели Galaxy Watch6 и Watch6 Classic, у которых, к радости фанатов, вновь появился вращающийся безель - деталь, которая уже успела стать истинной визитной карточкой линейки.

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Оба новых гаджета могут похвастаться обновленной версией Wear OS 4 и экранами большего размера. Но в Galaxy Watch6 особое внимание привлекают функции, заточенные под мониторинг здоровья и физической активности. Помимо расширенного мониторинга сна с оценкой качества и длительности отдыха, часы могут предложить пользователю полезные советы для оптимизации сна.

Те, кто предпочитает активный образ жизни, обязательно оценят функции персонализированного тренировочного плана. Galaxy Watch6 умеют анализировать такие параметры, как мышечная масса, обмен веществ, уровень воды и жира в теле, и на основе этих данных предложить индивидуальные цели для повышения физической формы.

Новинки от Samsung - Galaxy Watch6 и Watch6 Classic - не просто стильные аксессуары, это современные помощники, обеспечивающие заботу о вашем здоровье и безопасности. Они оснащены функцией уведомления о сердечных аритмиях и детектором падений, позволяя вам чувствовать себя увереннее в любых условиях.

Сияющие металлические корпуса этих моделей доступны в разнообразных размерах и цветовых гаммах. Специальное внимание заслуживает Watch6 Classic с его уникальным вращающимся безелем, который дополняет общий эстетический образ и делает устройство еще более привлекательным.

Внутренние механизмы этих часов оставляют восхищение. Сердцем устройств является двухъядерный процессор Samsung Exynos W930, в дополнение к которому предусмотрены 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Эти часы впечатляют своей производительностью, обеспечивая до 30 часов работы даже с включенным режимом Always On Display.

Samsung воплотила свою стремление к персонализации, предложив более 700 вариаций циферблатов и ремешков, а также ввод нового приложения Samsung Wallet, поддержку мессенджера WhatsApp и множество других функций, делающих использование еще удобнее.

Уже сегодня вы можете стать обладателем Galaxy Watch6, а вот Galaxy Watch6 Classic ожидается в продаже с 11 августа. Это обновление - своеобразный прорыв в мире умных часов, готовый перевернуть наши привычные представления и встретить будущее вместе с нами.