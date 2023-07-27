Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Samsung раскрывает тайну новой линейки смарт-часов Galaxy Watch6 и Watch6 Classic
В часы вернулся вращающийся безель и поворотные рамки.

реклама

Свежим ветром в мире умных часов, компания Samsung встречает нас, распахнув ворота к своему масштабному событию Galaxy Unpacked. Героями дня стали неожиданно представленные модели Galaxy Watch6 и Watch6 Classic, у которых, к радости фанатов, вновь появился вращающийся безель - деталь, которая уже успела стать истинной визитной карточкой линейки.

реклама

Оба новых гаджета могут похвастаться обновленной версией Wear OS 4 и экранами большего размера. Но в Galaxy Watch6 особое внимание привлекают функции, заточенные под мониторинг здоровья и физической активности. Помимо расширенного мониторинга сна с оценкой качества и длительности отдыха, часы могут предложить пользователю полезные советы для оптимизации сна.

Те, кто предпочитает активный образ жизни, обязательно оценят функции персонализированного тренировочного плана. Galaxy Watch6 умеют анализировать такие параметры, как мышечная масса, обмен веществ, уровень воды и жира в теле, и на основе этих данных предложить индивидуальные цели для повышения физической формы.

Новинки от Samsung - Galaxy Watch6 и Watch6 Classic - не просто стильные аксессуары, это современные помощники, обеспечивающие заботу о вашем здоровье и безопасности. Они оснащены функцией уведомления о сердечных аритмиях и детектором падений, позволяя вам чувствовать себя увереннее в любых условиях.

Сияющие металлические корпуса этих моделей доступны в разнообразных размерах и цветовых гаммах. Специальное внимание заслуживает Watch6 Classic с его уникальным вращающимся безелем, который дополняет общий эстетический образ и делает устройство еще более привлекательным.

Внутренние механизмы этих часов оставляют восхищение. Сердцем устройств является двухъядерный процессор Samsung Exynos W930, в дополнение к которому предусмотрены 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Эти часы впечатляют своей производительностью, обеспечивая до 30 часов работы даже с включенным режимом Always On Display.

Samsung воплотила свою стремление к персонализации, предложив более 700 вариаций циферблатов и ремешков, а также ввод нового приложения Samsung Wallet, поддержку мессенджера WhatsApp и множество других функций, делающих использование еще удобнее.

Уже сегодня вы можете стать обладателем Galaxy Watch6, а вот Galaxy Watch6 Classic ожидается в продаже с 11 августа. Это обновление - своеобразный прорыв в мире умных часов, готовый перевернуть наши привычные представления и встретить будущее вместе с нами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #смарт-часы #galaxy watch
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсированы складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5
В России начали принимать предзаказы на Galaxy Z Fold5, Flip5 и другие новинки Samsung
Samsung в недалёком будущем обещает выпустить Galaxy S23 Fan Edition
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
8
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
5
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
8
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
8
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
3
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
7
Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал
3
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
9

Сейчас обсуждают

Александр Щербаков
21:57
Зубы дракона думаю скоро вокруг белоруссии увидим если они были эффективны
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
Виктория Хитенков
21:53
Вагнер ещё ой как пригодится!
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
daring
21:50
Типа намек "на, застрелись"
Зеленский подарил Залужному именной пистолет украинского производства
N1ghtwish
21:44
А как этих вечных говноделов называть?
AMD выпустила драйвер Adrenalin 23.7.2 с поддержкой APU Phoenix и исправлением ошибок
Юрий Полкунов
21:42
Пофиг на пиндосию, на одном месте их вертили, пусть скулят дальше
Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
katrovsky
21:34
Причём тут просьба Столлмана? Linux это ядро, Торвальдс не имеет отношения к тому, что ты называешь "системой для десктопа". Например, ванильное ядро это для десктопа или сервера? Ну?
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
Виктор Чернецов
21:34
Да,для хохлоорков😄😄😄
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
Hive
21:30
да не, не! лучше всего эти ракеты сбиваются бункерами и электростанциями!
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
Hive
21:26
...и присвоил звание генерал-фельдмаршала с тонким намеком?
Зеленский вручил главкому ВСУ Залужному именной пистолет
Дядя Z
21:23
всушники и пиндосы,дурачки чтоли,без преимущества в воздухе,война проиграна.Вон уже африканские истории,идут во всю,украина уже всё-там война всушниками уже проиграна-пох эти наступления их-дошли до п...
CNN: Украина наращивает темпы контрнаступления, ВСУ прорезали путь через одно из минных полей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем