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Генерал-лейтенант Мордвичев заявил, что контрнаступление ВСУ скоро окончательно выдохнется
Даже были названы примерные сроки прекращения.

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Несмотря на большие потери в живой силе и технике вооруженные силы Украины продолжают наступать на оборонительные сооружения русской армии. Кажется, что их наступательный потенциал никак не может кончиться. Однако это не совсем так и высшие чины русской армии это понимают. Так командующий русской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Мордвичев заявил, что осталось совсем недолго и ВСУ окончательно прекратят попытки прорвать нашу оборону на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях.

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Со слов генерала Мордвичева выходит, что к концу августа армия Украины полностью прекратит попытки наступления. Дополнительных комментариев не указано. Также генерал-лейтенант заявил, что к весне 2024 года это все закончится. Что именно закончится СВО или атаки ВСУ не уточняется. Скорее всего остановка атак ВСУ будет связана с усложнением погодных условий и началом дождей, которые будут мешать не только нашей авиации, но и вражеской бронетехнике. Уже сейчас понятно, что те же хваленные «Леопард 2» не способны передвигаться по мягкому чернозему или жидкой степной грязи.

Напомним, что за время «контрнаступа» с начала июня 2023 года ВСУ продвинулись в некоторых местах почти на километр и заняли более 200 квадратных километров. При этом они потеряли немалое количество бронетехники и солдат. Будем надеется, что генерал окажется прав и к осени активная фаза контрнаступления сойдет на нет. Пока же пожелаем удачи нашим бойцам, которые сдерживают эти самые атаки.

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#россия #украина #всу
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