NASA уже заключила договор, теперь все ждут когда у МКС закончится срок эксплуатации.

В будущем космический корабль SpaceX будет перевозить огромные грузы и большое количество астронавтов в космос и, возможно, даже на Марс. Однако SpaceX рассматривает возможность другого использования космического корабля. Он может превратиться из вида транспорта в собственную космическую станцию НАСА на низкой околоземной орбите.

Космическая станция диаметром 9 метров

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Международная космическая станция с 2030 года, вероятно, перестанет существовать. МКС подлежит списанию. На окололунной орбите должна быть построена новая космическая станция при международной поддержке — Lunar Gateway. Тем временем на околоземной орбите несколько частных компаний планируют разместить собственные космические станции, в том числе Axiom Space.

SpaceX рассматривает возможность превращения корабля Starship в космическую станцию. На космическом корабле будет достаточно места. Зона герметичности космического корабля имеет диаметр 9 метров, что больше, чем у реактивного самолета Boeing 747. НАСА не совсем устраивали предыдущие проекты космического корабля Starship в качестве космической станции, отчасти потому, что для других космических кораблей был предусмотрен только один док.

У SpaceX есть все необходимое оборудование

НАСА считает очень позитивным тот факт, что SpaceX может предоставить все оборудование для работы самой космической станции, например, свои ракеты Falcon 9 и Super Heavy, а также космический корабль Dragon. SpaceX также может сама нести расходы. Существующая конструкция Starship может быть дополнена внешними модулями для использования в качестве космической станции, например, для экспериментов в вакууме.

Это решение рассматривается как возможность превратить всю инфраструктуру Starship в среду обитания космонавтов.

Ракетная ступень стала Skylab

Такие планы не лишены смысла. В прошлом уже появились некоторые концепции превращения ракет или топливных баков в космическую станцию.

В 1960-х у НАСА возникла идея модифицировать верхнюю ступень ракеты Saturn IB, известную как S-IVB. В итоге решение не было принято. S-IVB была перестроена на Земле, доставлена в космос космическим челноком. Теперь этот объект известен как космическая станция Skylab. Также были планы переоборудовать большие внешние баки космического корабля Space Shuttle в орбитальную среду обитания. Однако из этого ничего не вышло.