Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Корабль компании SpaceX Starship может заменить МКС в качестве космической станции
NASA уже заключила договор, теперь все ждут когда у МКС закончится срок эксплуатации.

реклама

В будущем космический корабль SpaceX будет перевозить огромные грузы и большое количество астронавтов в космос и, возможно, даже на Марс. Однако SpaceX рассматривает возможность другого использования космического корабля. Он может превратиться из вида транспорта в собственную космическую станцию НАСА на низкой околоземной орбите.

Космическая станция диаметром 9 метров

реклама

Международная космическая станция с 2030 года, вероятно, перестанет существовать. МКС подлежит списанию. На окололунной орбите должна быть построена новая космическая станция при международной поддержке — Lunar Gateway. Тем временем на околоземной орбите несколько частных компаний планируют разместить собственные космические станции, в том числе Axiom Space.

SpaceX рассматривает возможность превращения корабля Starship в космическую станцию. На космическом корабле будет достаточно места. Зона герметичности космического корабля имеет диаметр 9 метров, что больше, чем у реактивного самолета Boeing 747. НАСА не совсем устраивали предыдущие проекты космического корабля Starship в качестве космической станции, отчасти потому, что для других космических кораблей был предусмотрен только один док.

У SpaceX есть все необходимое оборудование

НАСА считает очень позитивным тот факт, что SpaceX может предоставить все оборудование для работы самой космической станции, например, свои ракеты Falcon 9 и Super Heavy, а также космический корабль Dragon. SpaceX также может сама нести расходы. Существующая конструкция Starship может быть дополнена внешними модулями для использования в качестве космической станции, например, для экспериментов в вакууме.

Это решение рассматривается как возможность превратить всю инфраструктуру Starship в среду обитания космонавтов.

Ракетная ступень стала Skylab

Такие планы не лишены смысла. В прошлом уже появились некоторые концепции превращения ракет или топливных баков в космическую станцию.

В 1960-х у НАСА возникла идея модифицировать верхнюю ступень ракеты Saturn IB, известную как S-IVB. В итоге решение не было принято. S-IVB была перестроена на Земле, доставлена в космос космическим челноком. Теперь этот объект известен как космическая станция Skylab. Также были планы переоборудовать большие внешние баки космического корабля Space Shuttle в орбитальную среду обитания. Однако из этого ничего не вышло.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #spacex #мкс
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NASA выбрало компанию Lockheed Martin для создания ядерной ракеты, которая отправит людей на Марс
Что означают поступающие из космоса на Землю повторяющиеся сигналы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
9
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
7
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
12
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
5
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
4
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
The Wall Street Journal: РФ приспособилась к санкциям, а цена на нефть не определяется в Белом доме
+
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Госдума РФ: верхние границы призывного возраста будут повышены без переходного периода
2
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» с хирургической точностью поразил узел связи ПВО ВСУ на Херсонском направлении
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
1
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
175
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
40
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
41
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
6
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
29
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
4

Сейчас обсуждают

ChandlerXAAP
05:46
Некоторые руководители стран вон вообще говорят, что причиной погромов в стране являются видеоигры))
Владимир Путин рассказал, что он считает важным в видеоиграх
ChandlerXAAP
05:43
А герои меча и магии
Владимир Путин рассказал, что он считает важным в видеоиграх
Станислав Соловьёв
05:23
Мдааа...( Подешевел - в феврале брал за 9800
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
Опричник
05:09
Линукс дистрибутивы – это частички, разорванного в клочья пингвина. А вот винда, продукт цельный.
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
Astaroth112
05:00
Монитор снова забыли )
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
Михаил Токманцев
04:53
Пошла нахуй отсюда, прошмандовка!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
32Влад32
04:39
А что он еще может сказать? Что просрали все?
Новый мод для Fallout 4 делает игру максимально реалистичной
32Влад32
04:34
Да США вообще надо запретить как государство за все их злодеяния в мире.
Байден издал распоряжение по передаче МУС компромата на Россию вопреки сопротивлению Пентагона
Валентина Викторовна
03:27
Похвально.
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
Псье Миздюкович
03:27
Мак поспел
Талибы хотят запретить в стране галстуки из-за их схожести с христианским крестом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем