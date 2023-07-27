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Закончились съемки кинокартины про богатыря Финиста
Еще одно богатырское кино отечественного производства.

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Съемки фантастического фильма - сказки «Финист. Первый богатырь» были закончены в начале июля 2023 года. Съемки проходила под руководством Дмитрия Дьяченко в республике Казахстан. Команда фильма пользовалась различными красочными пейзажами и локациями. Фильм снимали в городах Конаев и Алма-аты. Использовались территории, прилегающие к крепости Номад, национальные парки, а также Чарынский каньон. Главные роли сыграли звезды, такие как Кирилл Зайцев, Сергей Лавыгин. Основная женская роль досталась Юлии Пересильд. Режиссер Дьяченко выразил свое восхищение поездкой назвав ее одной из запоминающихся и волнующих в его карьере. Казахстанская земля поражает своей неповторимой природой.

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«Нам пришлось адаптироваться к переменчивой погоде поскольку мы работали в степи, где дуют ветра, на протяжении нескольких дней, а потом перебирались в пустыню. Во время этого продолжительного визита мы смогли посетить шесть различных мест с уникальной атмосферой», — рассказал журналистам режиссёр.

Создатели фильма подчеркнули сложность экспедиции. К примеру, в Чарынском каньоне происходили съемки эпизода где Финист вылетает из пещеры, а именно в майские праздники, когда это место посещают миллионы туристов. Съемочная группа занимала единственную дорогу по каньону, что создавало дополнительные трудности. В конце концов было принято решение установить закусочную, чтобы замедлить движение туристов на момент съемок.

В центре истории Финист Ясный Сокол, герой из Белогорья, обладающий несравненной силой, ловкостью и красотой. Вместе со своим спутником Мелехой и омолодившейся Бабой Ягой богатырь отправляется в трудный путь по восточным землям, где его ждут различные испытания.

Команда фильма работала в самых разнообразных условиях. Днем температура воздуха доходила до +40°C и выше, а ночью падала до нуля.

Около крепости Номад, построенной изначально в 2004 году для кинокартины «Кочевник», художники-постановщики воссоздали город в восточном стиле. В отдельных сценах принимали участие приблизительно 300 актеров для массовки.

Премьера картины в прокате запланирована на 1 января 2025 года.

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