Раздают в магазине Epic Games Store.

Известная онлайн-ролевая игра The Elder Scrolls Online стала доступна бесплатно в магазине Epic Games Store. Разработчики игры предоставили уникальную возможность для всех игроманов с 21 июля 2023 года. Согласно официальному заявлению, The Elder Scrolls Online будет доступна бесплатно до 27 июля. Для всех, кто успеет её забрать в этот промежуток времени - она останется доступна навсегда.

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Это событие вызвало большой ажиотаж в игровой индустрии, и игроки со всего мира начали разбирать халяву, чтобы скачать игру и начать свои приключения в The Elder Scrolls Online. Такая акция стала отличной возможностью для новичков познакомиться с этой популярной многопользовательской онлайн-игрой и присоединиться к многомиллионному сообществу поклонников.

Создатели The Elder Scrolls Online надеются, что предоставление бесплатного доступа привлечет новых игроков и позволит им погрузиться в захватывающие миры этой игры. Это также может способствовать расширению аудитории и укреплению позиций игры на рынке онлайн-ролевых проектов. Очень многие видели TESO только на youtube роликах или у друзей. Еще больше ребят играют с аккаунтов знакомых. Поэтому данная акция способна сильно увеличить количество игроков онлайн и сделать сражения на открытой карте Тамриэля больше захватывающими.

После окончания акции игра вернется к своей стандартной цене.

В целом, такое событие приятно удивило игровое сообщество, и многие уже с нетерпением ждут возможности окунуться в захватывающий мир The Elder Scrolls Online и отправиться в увлекательные приключения вместе с друзьями.