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Япония ужесточает ограничения на экспорт оборудования для создания чипов
Это может приостановить производство китайской техники. Но время покажет.

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Новая волна экспортных ограничений, которую вводит Япония, создаёт потенциальное препятствие для мировой полупроводниковой промышленности. Японские власти решили обновить экспортные нормы, ужесточив контроль над поставками в страны, с которыми установлены сложные отношения, включая Китай. Это решение было принято в рамках международной деятельности, скоординированной с США и Нидерландами.

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Новый список экспортного контроля Японии теперь включает 23 новых типа оборудования. Особый акцент сделан на технологии EUV-литографии, способствующие созданию продвинутых полупроводниковых компонентов по 7-нм и более тонким литографическим нормам. Ожидается, что эти изменения могут сдержать рост полупроводниковой отрасли в Китае.

Однако, эти нововведения не обошли стороной и японских производителей. С учётом того, что Япония отвечает за треть всего импорта оборудования для производства полупроводников в Китай, новые экспортные ограничения могут привести к значительным потерям для поставщиков. Однако, Япония предлагает упрощенные процедуры для выдачи экспортных лицензий в 42 "дружественных" стран и территорий, что может смягчить последствия новых мер.

Тем временем, Нидерланды планируют следовать шагами Японии и ввести аналогичные ограничения с 1 сентября. Важно отметить, что поставки оборудования для EUV-литографии из Нидерландов в Китай были прекращены ещё в 2019 году. Теперь новые правила затронут и оборудование для DUV-литографии, менее продвинутую версию этой технологии.

И, наконец, поскольку Китай также планирует ввести собственные ограничения на экспорт галлия и германия (ключевые материалы в полупроводниковой промышленности) в "недружественные" страны, ответ на меры Японии и Нидерландов не заставит себя ждать. Это подчеркивает нестабильность текущей ситуации в полупроводниковой отрасли и неизбежность изменений в глобальном масштабе.

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#китай #техника #япония #экспорт
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