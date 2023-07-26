Это может приостановить производство китайской техники. Но время покажет.

Новая волна экспортных ограничений, которую вводит Япония, создаёт потенциальное препятствие для мировой полупроводниковой промышленности. Японские власти решили обновить экспортные нормы, ужесточив контроль над поставками в страны, с которыми установлены сложные отношения, включая Китай. Это решение было принято в рамках международной деятельности, скоординированной с США и Нидерландами.

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Новый список экспортного контроля Японии теперь включает 23 новых типа оборудования. Особый акцент сделан на технологии EUV-литографии, способствующие созданию продвинутых полупроводниковых компонентов по 7-нм и более тонким литографическим нормам. Ожидается, что эти изменения могут сдержать рост полупроводниковой отрасли в Китае.

Однако, эти нововведения не обошли стороной и японских производителей. С учётом того, что Япония отвечает за треть всего импорта оборудования для производства полупроводников в Китай, новые экспортные ограничения могут привести к значительным потерям для поставщиков. Однако, Япония предлагает упрощенные процедуры для выдачи экспортных лицензий в 42 "дружественных" стран и территорий, что может смягчить последствия новых мер.

Тем временем, Нидерланды планируют следовать шагами Японии и ввести аналогичные ограничения с 1 сентября. Важно отметить, что поставки оборудования для EUV-литографии из Нидерландов в Китай были прекращены ещё в 2019 году. Теперь новые правила затронут и оборудование для DUV-литографии, менее продвинутую версию этой технологии.

И, наконец, поскольку Китай также планирует ввести собственные ограничения на экспорт галлия и германия (ключевые материалы в полупроводниковой промышленности) в "недружественные" страны, ответ на меры Японии и Нидерландов не заставит себя ждать. Это подчеркивает нестабильность текущей ситуации в полупроводниковой отрасли и неизбежность изменений в глобальном масштабе.