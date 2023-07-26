Хорошая установка, в основном против дронов.

Отечественные военные корабли оснастят новой системой «Поле-21», предназначенной для глушения аппаратуры, взаимодействующей с GPS. Эти корабли войдут в состав военно-морского парада, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге. Они должны будут прикрыть зону проведения мероприятия и не допустить эксцессов, связанных с использованием дронов.

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Именно такой точки зрения придерживается зарубежное издание Covert Shores. Мысль не лишена здоровой логики. Особенно на фоне постоянно прилетающих в Москву разнообразных беспутных аппаратов. Однако стоит понимать, что расстояние до Северной столицы намного превышает таковое до Москвы. Поэтому идея такого использования новой системы выглядит, как перестраховка на всякий случай. Такая аппаратура больше бы сыграла в акватории Черного моря, а не в Финском заливе.

«Поле-21» — это система, предназначенная для глушения аппаратуры, работающей с GPS и в настоящем конфликте весьма актуальна. Вся техника. Которую используют военные Украины, тесно связана с этой сетью. Её глушение позволило бы получить русским военным преимущество и лишить противника высокоточного вооружения. Жаль, что подобные новинки сейчас имеются в таком формате на флоте. Разумеется, наши сухопутные силы не лишены такого оборудования но за счет своих габаритов на кораблях установка имеет куда больший радиус действия и мощность глушения.