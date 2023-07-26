Для установления причины создана полноценная комиссия.

Склады с боеприпасами рвутся сегодня не только на территории Украины. Из непризнанной Китайской Республики пришли новости о взрыве, произошедшем на военном объекте на северо-востоке Тайваня. В результате взрыва пострадало несколько человек, а на месте происшествия уже работают эксперты, которые выясняют подробности.

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Новость пришла из официальных источников и распространяется Центральным информационным агентством со ссылкой на свои источники. По данным «хлопок» произошел на военной базе во время проверки арсенала. Неподалеку от объекта расположен город Цзилун и поэтому скрыть происшествие не получилось. Сообщается про двух госпитализированных и еще 8 человек получили легкие повреждения. Из того же источника поступает информация, что ЧП произошло из-за детонации минометного выстрела. Есть вероятность, что кроме него на складе больше ничего не сдетонировало.

Из-за сложившейся вокруг острова обстановки, военные Тайваня регулярно проверят собственные объекты. Видимо это происходит не зря. Сейчас склад тщательно обследуют эксперты, чтобы выяснить точную причину подрыва боеприпаса и не допустить повторов инцидента. Будем надеется, что больше ни один житель острова не пострадает, а все виновные в произошедшем получат заслуженное наказание.