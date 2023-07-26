Беспилотная авиация как всегда на высоте.

Отличные новости для поклонников русской беспилотной авиации, которые следят за новостями из зоны СВО. 23 июля 2023 года операторам дрона «Ланцет» удалось незаметно подобраться и успешно поразить очередной комплекс ПВО, предоставленный Украине западными партнерами. В этот раз на металлолом был пущен норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS-2, который военные подтащили поближе к линии боевого соприкосновения.

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Стоит отметить, что это уже не первая попытка украинских военных подтащить подобный комплекс ближе к линии БС. Им это требуется для более эффективного прикрытия собственных сухопутных сил, задействованных в так называемом «контрнаступе», который длиться уже более полутора месяцев, но не продвинулся дальше пары километров. Предыдущая попытка состоялась в мае этого года и тогда к ЛБС подтянули германский IRIS-T, которому не только подавали пусковые установки, но и качественно вывели из строя РЛС. Тем самым весь оставшийся комплекс превратился в тыкву, так как замены РЛС не нашлось.

В этот раз удалось также поразить радиолокационную станцию ЗРК. Будем надеется, что замену ей пришлют еще не скоро. Это даст возможность нашим военным летчикам более качественно работать по целям и не рисковать лишний раз.