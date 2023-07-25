На глазах ученых металл заживил трещины.

Ученые из Соединенных Штатов Америки обнаружили удивительную способность металла к самовосстановлению. Трещинки, которые появлялись по различным причинам, сходились даже без вмешательства внешних факторов. Возможно, если ученые надут подход к данному свойству металлов, в будущем металлические конструкции по типу мостов, судов, самолетов и автомобилей смогут регенерироваться самостоятельно.

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Одним из наиболее распространенных факторов, который позже самоустранялся, является усталостное разрушение, то есть, грубо говоря, износ временем и постоянной работой металлической конструкции.

Специальные микроскопы помогли исследователям в наблюдении за такими трещинами. Согласно полученной информации, за сорок минут трещина начала срастаться без видимых следов и рубцов на ее месте. Ученые наблюдали за тоненьким листом платины.

Зеленым цветом на изображении показана трещина, которая «восстановилась» самостоятельно. Красные стрелки указывают направление растяжения тестируемого материала, которое привело к «самоисцелению».

Первые гипотезы о самовосстановлении металлов были опубликованы еще десять лет назад ведущими исследователями Соединенных Штатов, однако на тот момент не хватало доказательств и наблюдений – существовало лишь компьютерное моделирование, которое и стало основой для гипотез. По словам исследователей, механизм «запаивания» пока не понятен до конца – а это значит, что управлять им будет тяжело. Однако это должно стоить того – экономия в случае регенерации металла получится попросту колоссальной.



