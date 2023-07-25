В 2024 году начнутся испытания метода.

Исследователи из Медицинского исследовательского института Китано (Осака, Япония) поделились планами на лето 2024 года – они планируют провести испытания по выращиванию зубов в человеческом организме. Согласно планам, первыми людьми, которые примут участие в испытании, станут пациенты с врожденными проблемами стоматологического характера. В случае, если клинические испытания завершатся успехом, в 2030 году любой желающий сможет так же стать испытуемым.

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Катсу Такахаши, глава научно-исследовательской группы, хотел разработать метод выращивания и регенерации зубов у человека еще в самом начале своего пути ученого. Его уверенность основывалась на знании о том, что крокодилы и акулы могут самостоятельно выращивать зубы, следовательно, в природе уже есть соответствующий механизм. По словам экспертов, человеческий организм имеет все физиологические основания и возможности для выращивания новых зубов – дело в генетическом коде, который не дает телу сделать это. Ученые поставили перед собой задачу обмануть генетику.

Первыми испытуемыми стали животные-грызуны, которым по природе необходимы зубы. Ген, который мешает нужным белкам начать функционировать, называется USAG-1. Несколько лет назад исследователи нашли антитело, которое нейтрализовывает ген – тогда им удалось вырастить нужные зубы хорькам.

Специалисты признают, что тело человека куда сложнее тел остальных видов животных, поэтому наука может не справиться со столь сложной задачей. Возможно появление негативных последствий, и кроме этого, ученые не знают, как остановить рост зубов. Может быть так, что природу не обманешь – время покажет.



