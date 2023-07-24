Кстати, дело было в Петербурге.

Группа ученых, объединившая в себе исследователей из ИТМО, Сибирского федерального университета (СФУ), и других организаций науки и технологий представила лабораторию, в которой возможно будет проводить клеточные и генетические исследования. Особенность новой лаборатории заключается в ее мобильности. Искусственный интеллект, ставший в последнее время повсеместным, тоже не обошел стороной инновацию – он сыграет роль в работах по тканевой инженерии.

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Актуальность разработки заключается в том, что научная работа с животными клетками требует соблюдения огромного количества норм и правил, которые бывает сложно исполнить в условиях помещения стандартной, привычной для нас лаборатории – к примеру, нужно поддерживать определенную температуру, влажность, следить за стерильностью. Традиционные методы могут быть затратны и тяжелы при долгосрочном исследовании. Поэтому ученые решили разработать мини-лабораторию – у инновационной разработки ученых из России форма классического шестигранного куба три метра ребром. Сам по себе куб легок в перемещении и компактен.

Мобильная лаборатория может автоматически вентилироваться и стерилизовываться с помощью HEPA-фильтров, которые способны уничтожать опасные частицы в воздухе и избавляться от бактерий. В мини-лаборатории есть специальный микроскоп, система создания СО2, необходимого клеточным структурам и созданиям. Присутствует и дополнительное оборудование, так же необходимое в исследованиях и долгосрочных экспериментах для содержания клеток и соответствующих структур.

Вместо человеческой руки в мобильной мини-лаборатории трудится манипулятор в виде руки, который управляется исследователем-человеком с достаточной аккредитацией. Искусственный интеллект вправе самостоятельно наблюдать за исследованием и сохранять информацию о ходе работы. Анализ происходящего так же проводит нейросеть. Авторы говорят о возможности сведения роли человеческого разума к минимуму и еще большей автоматизации исследований.

Вероятно, использовать аппарат будут при выращивании искусственных органов человека. Исследователи стремятся к созданию сердца – сначала модели, а затем и полноценного органа, который можно будет использовать, к примеру, в пересадке. Ученые планируют даже тренировать искусственные органы и, в конечном счете, заставлять их работать как настоящие.



