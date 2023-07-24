Конечно, отдельно было сказано про патриотизм.

Действующий президент Российской Федерации, Владимир Путин, рассказал о самых важных характеристиках и элементах, которые должны присутствовать в компьютерных играх. Своим мнением он поделился на совещании руководителей автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Заседание проходило в московском Кремле. Его участниками были, в том числе, важные лица игровой индустрии и действующие разработчики многих российских киберспортивных проектов.

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Согласно словам Президента, предназначение видеоигр в следующем:

помощь личности в развитии, прививание основных ценностей общества, созидание морали в человеке.

Отдельно Владимир Владимирович подчеркнул важность видеоигр в патриотическом воспитании, сказав, что патриотизм, который передается и транслируется посредством игр, должен быть «не квасным». Иными словами, подлинным и истинным, объективным по отношению к государству.

По мнению Путина, разработка и создание компьютерных игр – это весьма важное дело и бизнес огромных размеров и больших капиталов. Кроме того, Президент упомянул важность взаимной союзной работы образовательной и культурной сферы при создании компьютерных игр.