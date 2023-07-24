В первую очередь тех, кто работает с текстами.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в США решили провести исследование, чтобы изучить, как влияет использование искусственного интеллекта на производительность труда сотрудников различных специальностей. Как показали результаты, использование генеративных моделей помогало увеличить производительность труд тем сотрудникам, кто занимался написанием текстов различного характера – результат получался качественным, а количество работ увеличилось.

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В эксперименте участвовало 453 человека, которые являлись профессионалами в своем деле. Среди них были маркетологи, аналитики, менеджеры, эйчары и прочие профессии подобного характера. Каждый из них должен был написать текст, соответствующий профессии – к примеру, отчет по данным, рассылку-уведомление и так далее.

Одно из заданий нужно было сделать самостоятельно, а для другого – использовать искусственный интеллект. Впрочем, воспользоваться такой возможностью разрешили лишь половине испытуемых. Контрольная группа пользовалась ботом ChatGPT-3.5. Ученые замеряли время, которое тратилось участниками исследования. Результативность проверялась независимыми экспертами, которые не знали, какой из текстов написан с помощью языковой модели.

Без помощи искусственного интеллекта участники справлялись в среднем за 20-30 минут. С использованием бота время сокращалось до 10-20 минут, что на 40% быстрее. Стоит отметить, что качество работ так же повысилось на 18%. Оценивались такие показатели, как непосредственно языковое качество текста, содержание и уникальность текста. Лучше всего бот помог тем испытуемым, кто плохо справился самостоятельно.

Авторы исследования просят учесть, что эксперимент несколько оторван от реальности – к примеру, никто не проверял соответствие сказанного ИИ и действующей политики компании, были опущены некоторые факты и мелкие нюансы, которые мог бы учесть человек. Тем не менее, исследователи считают, что использование нейросетей может сильно поднять производительность труда в целом.