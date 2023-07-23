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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Виртуальный блокнот с искусственным интеллектом: многообещающая новинка от Google Labs
Загружаете текстовый документ, а бот вам выдает краткое саммари (основные мысли текста в паре предложений).

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Корпорация Google уже давно ведет исследования в сфере развития искусственного интеллекта. Поэтому вполне ожидаемым было введение чат-бота Google Bard. Но на этом компания решила не останавливаться, анонсировав выпуск виртуального блокнота NotebookLM с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта.

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Главной в данном случае выступает языковая модель, которая позволяет ПО работать с контентом, загруженным на устройство. При загрузке Google Doc, программа с ИИ сможет составить краткое содержание документа, выделить ключевые темы и даже сформулировать вопросы для лучшего усвоения материала. Более того, ИИ может сформировать глоссарий терминов, определить тезисы текста, сгенерировать на основе данных какие-то конкретные идеи и т.д.

Одной из особенностей блокнота является отсутствие подключения к интернету. Его обучение происходит исключительно на основе заметок и документов самого пользователя.

Технология была анонсирована в мае на Google I/O и имела название Project Tailwind, которое затем переменили на NotebookLM. Следует отметить, что на данный момент блокнот пока имеет статус экспериментального и тестируется небольшой группой специалистов Google Labs и добровольцев из США. Предполагается, что перед ее внедрением на рынок, NotebookLM должен быть протестирован и усовершенствован, поскольку пока программа допускает значительные искажения фактов и другие ошибки.

Надо отметить, что Google до сих пор не определился с тем, для чего конкретно нужен виртуальный блокнот с ИИ, отмечая, что он пригодится для проведения рутинного анализа информации на устройстве. Однако специалисты уверены, что это перспективный продукт, который будет полезен, например, студентам, преподавателям, авторам и т.д.

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#google #искусственный интеллект #нейросети #бот #google labs
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