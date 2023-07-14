Бард становится все более способным, но все еще не заслуживает доверия.

Компания Google была застигнута врасплох в начале этого года, когда Microsoft решила сделать генеративный ИИ своим новым направлением. Несмотря на то, что Google придумала алгоритмы-преобразователи, которые позволили создать такие боты, как ChatGPT, ответ Google на ChatGPT не произвел впечатления. В последние месяцы Google непрерывно совершенствовала свой чат-бот Bard, и последнее большое обновление тому подтверждение. Наконец-то Bard может озвучивать свои ответы.

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Bard - это текстовый генеративный искусственный интеллект, то есть вы можете спросить его о чем угодно, и он даст вам ответ. Это возможно благодаря тому, что Bard "проглотил" огромное количество текстовой информации, поэтому он обладает удивительной способностью генерировать текст, который звучит так, как будто его написал (скучный) человек. Но стоит учесть, что некоторые ответы, которые генерирует Bard, не соответствует действительности. До сих пор никто не придумал, как предотвратить эти «галлюцинации» в генеративном ИИ, так как более продвинутый GPT-4 также страдает этой болезнью.

Компания Google сообщает, что теперь она подготовила Bard к работе с разными языками, чтобы расширить возможности бота. Теперь он поддерживает 40 новых языков, включая русский, арабский, китайский, немецкий и испанский. В рамках многоязыкового обновления Bard также распространился на Бразилию и другие страны Европы.

Независимо от того, насколько точны результаты работы Bard, теперь можно услышать их на более чем 40 языках. По мнению Google, это очень удобно, если вы не уверены в произношении того или иного слова. Просто нажмите на значок динамика, чтобы Bard начал болтать. Если вы не довольны ответом, есть также новые инструменты для его корректировки. Кнопки в нижней части окна беседы теперь позволяют изменить тон и стиль искусственного интеллекта. Например, вы можете сделать ответ более непринужденным, более коротким, более профессиональным и т.д. В настоящее время эта функция поддерживается только на английском языке, но скоро появятся и другие языки.

Настройка бардовского стиля.

Google также выполнила свое обещание, данное на мероприятии I/O, - дать Барду роботизированные глаза. Теперь вы можете включать изображения в подсказки. Бард использует Google Lens для интерпретации изображения, что позволяет ему создавать подписи и другой контент на основе изображения. Эта функция также пока доступна только на английском языке.

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Google утверждает, что Bard — это просто эксперимент, но он является частью более масштабной программы по внедрению функций искусственного интеллекта во все сервисы компании. Есть даже функция поиска, которая перемещает ссылки вниз по странице и фокусируется на сводках искусственного интеллекта. Куда бы нас ни привел искусственный интеллект, Google хочет оказаться там быстрее конкурентов.