"Богатые тоже плачут" на русский лад.

Телеканал ТНТ запустил киносъёмки пилотного эпизода мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут». В прошлом веке был сериал "Богатые тоже плачут". Надеемся, это не из той оперы. Канал сообщает что сюжет завязан на обитателях элитного особняка и интригах, развивающихся в большом поместье на Рублёвке, а сама мелодрама объединяет в себе сериалити и художественную задумку.

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Главная героиня - обычная девушка Катя. По стечению обстоятельств она устраивается на работу в Рублёвское поместье, но оказывается втянута в новый мир с собственными нормами, правилами и хитростями. Зрители увидят встречу людей из разных слоёв общества, их проблемы и принципы, ну и конечно стандартные мелодраматические истории в увлекательной вселенной.Одновременно с главными событиями много внимания будет уделено документальной части сериала. В ней зритель сможет узнать обслуживающий персонал поместья. Домработницы, официанты и садовники - в основном не являются профессиональными актёрами, а попали в проект с помощью открытого кастинга. Из огромного количества кандитатов прошли лишь десять счастливчиков. Большинство имеет такой же карьерный опыт как у их героев.

Работают над сериалом телеканал ТНТ, кинокомпания Good Story Media и онлайн платформа PREMIER. За художественную часть отвечают Малышев Алексей и Марина Никольская, за документальную — Сергей Куваев и Наталия Вагонова. Режиссёры — Илья и Антон Чижиковы, Наталия Вагонова и Сергей Куваев.



