Некоторые ученые считаются, что она поможет в борьбе с глобальным потеплением

Исследователи из Университета Пердью (Purdue University) в штате Индиана, США, представили проект краски супербелого цвета, которая способна отражать 98% света, попадающего на краску. Вероятно, краску будут применять для охлаждения и уменьшения температуры в помещениях. Краской можно покрыть крыши зданий, что приведет к меньшему потреблению электроэнергии для систем охлаждения (кондиционеров, обогревателей и так далее). Между тем, исследователи из Университета Калифорнии (The University of California) обратили внимание на разработку и выдвинули предложение использовать краску в качестве кондиционера для планеты.

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Согласно проведенным расчетам, чтобы снизить чрезмерный нагрев Земли, нужно покрыть примерно 1-2% поверхности планеты краской супербелого цвета. В таком случае краска отразит «лишний» солнечный свет, что приведет к снижению температуры, допустимом на данный момент. Площадь поверхности нашей планеты – около 510 000 000 км2, соответственно, закрасить нужно около 5 000 000 -10 000 000 км2. Примерно столько же площади занимает территория всех Соединенных Штатов – чуть менее десяти миллионов. Для сравнения, площадь Российской Федерации - 17 125 191 км2.

Однако в предложениях ученых есть и загвоздка – большинство территорий планеты заняты водой, которую невозможно покрасить или загрузить платформами с краской. Это же и касается горных массивов, лесов, болот, пустынь и так далее. Легче всего покрасить городские территории. По мнению ученых, на это нужно около 526 000 000 тонн супербелой краски, которую на сегодняшний момент производить дорого и невыгодно.

Да и к тому же... ну охладим мы одну часть планеты, а вторая то продолжит нагреваться... Дальше то что?