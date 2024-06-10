Исследователи лаборатории профессора Божи Тяня из Чикагского университета изобрели пластырь, в котором объединены живые клетки, гель и электроника, что позволяет лечить заболевания кожи.

На фото: Тонкий пластырь включает в себя гибкую электронную схему, гель из крахмала тапиоки и желатина, а также полезные бактерии. Фото: Цзююнь Ши и Божи Тянь/Чикагский университет.

Новый вид пластыря состоит из сенсоров, бактериальных клеток и геля из крахмала и желатина. Устройство протестировали на мышах, и добились уменьшения воспаления, благодаря способности пластыря интегрироваться с живой тканью.

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На создание варианта живой электроники ушло полтора десятка лет.

До сих в науке вопрос лечения кожных заболеваний с помощью электроники тормозился сложностью ее сопряжения с человеческим телом, поскольку электроника обычно громоздкая и жесткая, и может вызывать раздражение в теле. Поэтому добавлялся мягкий слой из геля.

Впервые добавился третий компонент: в пластырь интегрировали микробы S.epidermidis, которые естественным образом живут на коже человека и, как было доказано, уменьшают воспаление.

Было создано устройство из каркаса, представляющего собой тонкую гибкую электронную схему с датчиками, на который нанесен ультрамягкий гель, созданный из крахмала тапиоки и желатина, имитирующий структуру ткани. В гель добавили микробы S.epidermidis.

Когда устройство помещается на кожу, бактерии выделяют соединения, уменьшающие воспаление, а датчик контролирует температуру и влажность кожи.

В тестах на мышах, склонных к кожным заболеваниям, подобным псориазу, наблюдалось значительное уменьшение симптомов.

Систему назвали платформой ABLE – активная биоинтегрированная живая электроника. Устройство можно использовать от недели до года.

Кроме псориаза, ученые предполагают, что пластыри можно использовать также для лечения ран у пациентов с диабетом.

Результаты исследования опубликованы 30 мая в журнале Science.