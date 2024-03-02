В качестве катализатора ученые Чжэцзянского университета предложили углерод биомассы, легированный азотом, который в процессе сжигания отходов расщепляет вредные вещества при более низких температурах



При сжигании на мусоросжигательных заводах отходов, в первую очередь пластика, в окружающую среду выделяются вредные диоксины и фураны. Полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны очень опасны, поскольку являются канцерогенами и с трудом распадаются. Для того, чтобы добиться их расщепления, требуются очень высокие температуры (которые достижимы, например, в плазменных печах), что затратно.

В чем состоит инновация? Китайские ученые добились распада фурана при более низких температурах. Созданный ими катализатор содержит компоненты на основе ванадия и легированного азотом углерода биомассы. Он имеет большую площадь поверхности и пористость, что позволяет снижать температуру и повышать эффективность расщепления вредных веществ, загрязняющих окружающую среду.