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lazar-info
Raw Story, Alternet и The Intercept подали в суд на OpenAI за нарушении авторских прав журналистов
Три интернет-издания – Raw Story, Alternet и The Intercept подали 28 февраля в федеральный суд Нью-Йорка на OpenAI иск за нарушение авторских прав своих авторов.

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OpenAI обучается на текстах, изображениях и видео, которые были созданы конкретными авторами и опубликованы в интернете. Многие из этих произведений защищены авторским правом, но ИИ использует эти работы, не указывая их источники.

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Издания, подавшие иск, требуют возмещения ущерба. Выставлена и сумма: 2500 долларов за каждое нарушение. При этом, статьи, защищенные авторским правом, по мнению интернет-изданий, должны быть удалены из набора обучающих данных.

Кроме того, The Intercept подала аналогичный иск и на Microsoft, чат-бот которого тоже, по мнению издания, нарушает авторские права журналистов.

Это уже не первая претензия к OpenAI и Microsoft. В декабре 2023 года иск был подан газетой The New York Times.

Цифровые издания в своих требованиях ссылаются на Закон об авторском праве в цифровую эпоху, который устанавливает запрет на удаление ссылок на автора и название, которые были защищены авторским правом произведений.

##openai ##закон об авторском праве ##на openai подали в суд ##нарушение авторских прав
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