Инновационный наногель целенаправленно переносит противовоспалительные препараты в спинной мозг

Инновационное открытие ученых Милана (совместная разработка исследователей из Института фармакологических исследований Марио Негри и политехнического университета) позволит терапевтическими методами помогать больным с травмами спинного мозга. О новом лекарственном средстве и его возможностях сообщено 22 февраля 2024 года в журнале Advanced Materials.

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Наногели представляют собой полимеры, способные связываться с конкретными молекулами. В данном случае наногель, разработанный миланскими учеными, связывается с глиальными клетками. Он доставляет противовоспалительные препараты непосредственно в глиальные клетки, играющие решающую роль в возникновении воспалительной реакции после острой травмы спинного мозга.

Благодаря тому, что противовоспалительный препарат (ролипрам) с помощью наногеля доставляется непосредственно в глиальные клетки, они, вместо того, чтобы повреждать ткани, начинают активно их восстанавливать. При этом, высвобожденный из наногеля лекарственный препарат действует более эффективно, а вот его побочные эффекты снижаются.

Исследования проводились на животных моделях с травмой спинного мозга. Применение наногеля позволило частично восстановить их двигательную функцию. По мнению, заведующего отделением острой спинальной травмы и регенерации кафедры неврологии Института Марио Негри, перед медиками открываются новые возможности при лечении миелолиза и нейродегенеративных заболеваний, в том числе, болезни Альцгеймера.