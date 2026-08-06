Около 37 лет назад космический зонд сделал снимки спутника Нептуна Тритона, которые ставят под сомнение многие предположения ученых о природе планет.

Космический зонд «Вояджер 2» (Voyager) находится на расстоянии более 21 миллиарда километров от Земли и путешествует в космосе с 1977 года. Пять его научных приборов до сих пор работают. Еще 37 лет назад он сделал снимки, которые до сих пор восхищают ученых. В 1989 году космический аппарат «Вояджер 2» пролетел мимо спутника Нептуна Тритона и сфотографировал его во время извержения. Были запечатлены тёмные шлейфы, которые, по данным НАСА, поднялись почти на восемь километров, а затем унеслись на 150 километров по ветру — на самой холодной из известных поверхностей в Солнечной системе. Изображение: нейросеть qwen

До этого, как сообщает spacedaily.com, считалось, что при температурах около минус 235 °C, которые преобладают на Тритоне, никакой активности быть не может. Там настолько холодно, что большая часть азота замерзает в виде инея на поверхности. Но азотные гейзеры Тритона заставили учёных переосмыслить своё понимание того, как происходят процессы в таких экстремальных холодах.

Это открытие было значимым не только для спутника Нептуна. Оказалось, что даже самая холодная из известных поверхностей может демонстрировать видимую активность. Как образуются километровые шлейфы, остается неясным. В исследовательской работе 2022 года, в которой рассматривались различные гипотезы, не был сделан окончательный вывод. С момента пролета Voyager 2 в 1989 году, во время которого зонд картографировал около 40 процентов поверхности Тритона, ни один космический аппарат не возвращался. Оставшиеся 60 процентов никогда не были сфотографированы вблизи.

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В рамках концепции миссии NASA «Трайдент» (Trident) 2020 года были выделены пробелы в знаниях, оставленные пролётом аппарата: например, как образуются шлейфы и почему поверхность выглядит такой молодой. Возможно, ей всего около 10 миллионов лет, и на ней практически нет кратеров, которые могли бы указать на её возраст.

Такая поверхность предполагает, что она была геологически переформирована не так давно — и в среде, которую ранее считали «замороженной». Карл Митчелл, научный руководитель проекта «Трайдент», сравнил сближение «Вояджера 2» в 1989 году, основанное на технологиях начала 1970-х годов, с «по сути, телевизионной камерой, подключенной к факсимильному аппарату». Несмотря на свою очень старую технологию, оборудование «Вояджера 2» предоставило единственные на сегодняшний день изображения Тритона.