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Активная в сфере импортозамещения высокотехнологичных экранов компания NexTouch проявляет интерес к производственным мощностям и квалифицированным кадрам обанкротившегося производителя телевизоров.

Единственный в России производитель телевизоров, включенный в реестр радиоэлектроники Минпромторга, «Квант» был официально признан банкротом. Однако это не означает, что производственные площадки огромного предприятия будут заброшены. Согласно данным издания «Коммерсантъ», активы обанкротившегося завода может приобрести компания NexTouch. Изображение: нейросеть qwen

ГК «Некс-Т» (NexTouch) является крупнейшим в России производителем дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов. Компания считается лидером в сфере импортозамещения соответствующего оборудования. Согласно СМИ, активы «Кванта» могут оцениваться в 1–1,5 миллиарда рублей. NexTouch утверждает, что банкротство производителя телевизоров «не меняет стратегию по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды».

Подчеркивается, что процедура банкротства «Кванта» в какой-то степени может упростить объединение имущества и технологий в единую работающую систему. Учитывая обязательства перед кредиторами, запущенный процесс банкротства будет способствовать выработке комплекса мер и процедур, направленных на погашение, уменьшение или изменение условий возврата долгов. В результате планируется ускорить запуск производственных мощностей. Конкретные детали возможной сделки NexTouch пока не разглашает.

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Стоит отметить, что переговоры с потенциальными покупателями о продаже активов «Кванта» начались еще год назад. Среди заинтересованных сторон упоминались Сбер и «Яндекс». В то время активнее всего в переговорах участвовала именно NexTouch. Летом 2025 года активы «Кванта» по оценкам экспертов могли стоить 3 млрд рублей без учета долгов.

По итогам прошлого года выручка «Кванта» резко упала с 4,9 миллиарда рублей до 45 миллионов рублей. Убыток составил 387 миллионов рублей.