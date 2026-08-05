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kosmos_news

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Производитель интерактивных экранов может выкупить активы завода-банкрота «Квант» за 1,5 млрд рублей
Активная в сфере импортозамещения высокотехнологичных экранов компания NexTouch проявляет интерес к производственным мощностям и квалифицированным кадрам обанкротившегося производителя телевизоров.
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Единственный в России производитель телевизоров, включенный в реестр радиоэлектроники Минпромторга, «Квант» был официально признан банкротом. Однако это не означает, что производственные площадки огромного предприятия будут заброшены. Согласно данным издания «Коммерсантъ», активы обанкротившегося завода может приобрести компания NexTouch.Изображение: нейросеть qwen

ГК «Некс-Т» (NexTouch) является крупнейшим в России производителем дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов. Компания считается лидером в сфере импортозамещения соответствующего оборудования. Согласно СМИ, активы «Кванта» могут оцениваться в 1–1,5 миллиарда рублей. NexTouch утверждает, что банкротство производителя телевизоров «не меняет стратегию по приобретению производственных мощностей и сохранению профессиональной команды».

Подчеркивается, что процедура банкротства «Кванта» в какой-то степени может упростить объединение имущества и технологий в единую работающую систему. Учитывая обязательства перед кредиторами, запущенный процесс банкротства будет способствовать выработке комплекса мер и процедур, направленных на погашение, уменьшение или изменение условий возврата долгов. В результате планируется ускорить запуск производственных мощностей. Конкретные детали возможной сделки NexTouch пока не разглашает.

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Стоит отметить, что переговоры с потенциальными покупателями о продаже активов «Кванта» начались еще год назад. Среди заинтересованных сторон упоминались Сбер и «Яндекс». В то время активнее всего в переговорах участвовала именно NexTouch. Летом 2025 года активы «Кванта» по оценкам экспертов могли стоить 3 млрд рублей без учета долгов.

По итогам прошлого года выручка «Кванта» резко упала с 4,9 миллиарда рублей до 45 миллионов рублей. Убыток составил 387 миллионов рублей. 

#технологии #импортозамещение #производство #телевизоры #квант
Источник: kommersant.ru
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