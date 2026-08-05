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kosmos_news

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Samsung может использовать новые технологии в складных OLED-дисплеях следующего поколения
У Samsung есть план, как сделать смартфоны более прочными: компания стремится внедрить технологию «тонкого стекла с центральным травлением» в складные OLED-дисплеи следующего поколения.
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Дисплеи — одни из самых дорогих компонентов в телефонах. В то же время они являются одними из самых уязвимых. Samsung хочет немного повысить прочность экранов в своих флагманских устройствах.Изображение: нейросеть qwen

Замена экрана в устройствах низкого или среднего ценового сегмента не представляет особой сложности. Она обходится в несколько десятков долларов — для устройств стоимостью от тысячи долларов затраты значительно выше. Замена дисплея складного смартфона часто стоит более 700 долларов.

По всей видимости, Samsung будет использовать свою новую технологию CTG в следующем поколении складных моделей — Z Fold 9. Согласно новым сообщениям, это ультратонкое стекло (UTG) следующего поколения отличается от предыдущих решений своей прочностью и улучшенным комфортом для пользователя.

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Ожидается, что CTG (сокращение от Center Etched Thin Glass — тонкое стекло с центральным травлением) будет иметь различную толщину. Стекло будет тоньше в месте складывания, а остальная часть — толще.

Более толстые боковые грани, в свою очередь, обеспечивают прочность ультратонкого стеклянного экрана в других областях. Это решение должно сделать дисплей более устойчивым к потенциальным повреждениям. Конечно, это решение не сделает складные панели неразрушимыми, но в случае падения вероятность разбития снизится.

Складные смартфоны в этом отношении исключительно хрупкие, и разбитие панели может напрямую повредить дисплей. В классических моделях стеклянный дисплей обычно остается целым и невредимым при повреждении. Закаленное стекло также легко устанавливается в такие устройства, в то время как производители просто добавляют заводские защитные пленки в складные модели.

Источники из Южной Кореи предполагают, что новая технология дебютирует с Galaxy Z Fold 9 следующего поколения в 2027 году. Однако решение еще не принято, поэтому все может измениться.

#samsung #технологии #смартфон #дисплей #стекло #z fold 9
Источник: zdnet.co.kr
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