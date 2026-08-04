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kosmos_news
На спутнике Юпитера Европе в скрытом океане могут быть признаки жизни
Однако, согласно новому исследованию, добраться до них может быть не так просто, поскольку подземные водяные слои скрыты ледяной коркой.
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Зонд НАСА Europa Clipper стремится выяснить, есть ли признаки жизни на спутнике Юпитера Европе, а точнее в его скрытом океане. В настоящее время зонд находится на расстояние около 2,9 миллиарда километров к Юпитеру. Его миссия — исследовать, может ли ледяной спутник Европа, от которого он и получил свое название, предложить условия для жизни.Спутник Юпитера Европа. Изображение: NASA

Благодаря данным миссий «Вояджер» и «Галилео», ученые знают, что под замерзшей корой спутника Юпитера скрывается огромный океан, содержащий более чем в два раза больший объем воды, чем все океаны Земли вместе взятые.

По данным space.com, зонд «Европа Клиппер» (Europa Clipper) должен совершить 49 пролетов вблизи Европы. Планетологи надеются, что он обнаружит шлейфы воды или теплые участки на поверхности, питаемые этим подповерхностным океаном. Это может помочь проанализировать химический состав скрытого океана с орбиты.

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Однако, вероятно, придется преодолеть некоторые препятствия. Исследование, проведенное американским планетологом Лужендрой Оджой из Университета Рутгерса (США), показывает, что ледяная кора Европы представляет собой гораздо больший барьер, чем считалось ранее. Компьютерные симуляции, моделирующие физические процессы, связанные с подъемом воды через трещины во льду, показывают, что жидкость, поднимающаяся из океана, движется турбулентно, быстро теряет тепло и вызывает повторное замерзание трещин — часто в течение нескольких часов. Это происходит ещё до того, как вода достигает приповерхностных слоев.

«Там есть ледяная корка, вода под ней, и есть множество предположений о том, как эта вода может подняться из глубин и найти путь к поверхности, не замерзнув по пути», — объяснил Оджа в пресс-релизе.

Эти результаты исследования могут повлиять на интерпретацию данных, полученных с зонда Europa Clipper, прибытие которого к Юпитеру запланировано на апрель 2030 года, и с миссии Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Ожидается, что Juice прибудет к Юпитеру в июле 2031 года.

Результаты их исследования должны помочь будущим миссиям «интерпретировать свои открытия и лучше понимать, где искать признаки жизни», пояснил Оджа.

#космос #европа #астрономия #спутник #юпитер #поиски жизни
Источник: space.com
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