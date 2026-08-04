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kosmos_news
Япония запустит третий лунный посадочный модуль на ракете-носителе H3 в 2028 году
Японская компания Ispace выбрала ракету H3 компании Mitsubishi Heavy Industries для запуска своей лунной посадочной миссии Mission 3 Ultra.
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Японская компания Ispace подписала соглашение с Mitsubishi Heavy Industries о запуске своего третьего лунного посадочного модуля. Он будет запущен на ракете-носителе H3 в 2028 году.
Изображение: нейросеть qwen

Это первый случай, когда японский посадочный модуль и японская ракета совместно выполнят коммерческую миссию на Луну. Это также ознаменует дебют нового посадочного модуля ULTRA, представленного компанией Ispace ранее в этом году. Два предыдущих посадочных модуля японской компании были запущены на орбиту ракетами Falcon 9 компании SpaceX.

Выбор ракеты H3 был обусловлен не только желанием создать полностью японскую транспортную систему. Главным критерием была адаптируемость конфигурации системы к новому посадочному аппарату. Она разрабатывается при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в рамках программы исследований и разработок для малых предприятий (SBIR).

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ULTRA является развитием более ранней, меньшей серии Hakuto-R. Новый вариант призван обеспечить большие транспортные возможности, более высокую надежность и более быстрый доступ к лунной поверхности. В конечном итоге, ULTRA призван обеспечить более частые и дешевые коммерческие миссии, закладывая основу для будущих услуг лунной транспортировки.

Хотя ракета H3 потерпела два неудачных запуска из восьми миссий, включая неудачу в конце 2025 года, представители Ispace подчеркивают, что после завершения расследования и успешного возвращения ракеты в строй они сочли ее достаточно надежной для еще одной лунной миссии.

Представители компании не раскрыли стоимость подписанного контракта. Однако они отметили, что ослабление японской иены делает контракты, заключаемые в долларах, все менее выгодными для местных компаний.

#технологии #космос #наука #япония #ракеты #луна #исследования #посадочный модуль
Источник: digitimes.com
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