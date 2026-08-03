Ниса может представлять собой скопление трех больших камней, при этом астрономы также обнаружили небольшой спутник, вращающийся вокруг астероида.

Почти 170 лет объект Ниса (Nysa) числился в космических каталогах как один большой астероид. Однако его необычная яркость и вытянутая форма долгое время указывали на то, что это не совсем обычный астероид. Последние изображения показывают объект с двумя глубокими сужениями, как будто три огромные массы были слегка сжаты вместе. Рядом вращается небольшой ранее незамеченный спутник.

Изображение: нейросеть qwen

Астероид (44) Ниса был обнаружен в 1857 году и вращается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Диаметр объекта составляет около 75 км, и он совершает полный оборот вокруг своей оси чуть более чем за 6 часов.

Предыдущие наблюдения предполагали, что Ниса может иметь вытянутую форму или состоять из двух соприкасающихся половин. Однако окончательного изображения до сих пор не было.

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Прорыв в исследовании произошел благодаря наблюдениям, проведенным с помощью Большого бинокулярного телескопа в Аризоне и Очень большого телескопа в Чили. Астрономы использовали адаптивную оптику, которая непрерывно корректирует размытие изображения, вызванное атмосферой Земли. После объединения изображений с измерениями изменений яркости была создана трехмерная модель.

Если эта модель подтвердится, Ниса может стать первым известным астероидом, состоящим из трех больших частей. Пока нельзя исключить, что это единый камень, который был сильно поврежден прошлыми столкновениями.

Изучение его формы также привело ко второму открытию. После удаления с изображений яркого свечения, окружающего Нису, астрономы заметили крошечную точку, движущуюся вместе с астероидом. Объект появился в наблюдениях 15 февраля и 21 марта 2026 года. Он был виден в течение нескольких часов каждый раз, и его движение исключило возможность того, что это была далекая звезда, случайно расположенная на заднем плане.

Спутнику присвоено временное обозначение S/2026 (44) 1. Вероятно, его диаметр составляет около 1 км, и он был обнаружен на расстоянии не менее 170 км от Нисы. По сравнению с основным объектом он почти невидим – светит примерно в 4000 раз слабее.