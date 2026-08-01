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kosmos_news
Приложение для обнаружения умных очков вошло в число самых популярных в App Store
Приложение «AntiZuck Smart Glasses Scanner» предназначено для предупреждения пользователей о наличии умных очков поблизости.
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Новое приложение под названием «AntiZuck Smart Glasses Scanner» вошло в тройку лидеров по количеству загрузок в американском App Store для iPhone, сообщает Digital Trends. Оно предназначено для предупреждения пользователей о наличии умных очков поблизости.

Фото: REUTERS

В последние месяцы вокруг таких устройств разгорелись жаркие дебаты, поскольку некоторые пользователи используют очки для съёмки незнакомцев, а затем выкладывают записи в интернет.

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Приложение, также доступное в Европе, сканирует окружающую среду на наличие сигналов Bluetooth и должно обнаруживать очки Ray-Ban, Snap Spectacles, Amazon Echo Frames и RayNeo. Если оно регистрирует соответствующий гаджет, то отправляет предупреждение. К сожалению, оно не может определить, ведется ли в данный момент запись.

AntiZuck предлагает страницу обзора, похожую на радар, которая отображает приблизительное расстояние до очков поблизости. Приложение также должно запоминать повторные обнаружения. Пользователи могут сохранять определенные устройства как известные.

Недостаток приложения заключается в том, что оно обнаруживает только умные очки, но не может определить, ведется ли в данный момент запись. Приложение AntiZuck стоит около $3 в App Store и в настоящее время доступно только для iOS.

#технологии #приложение #умные очки
Источник: digitaltrends.com
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