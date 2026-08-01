Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Астрономы обнаружили ультратусклую карликовую галактику возрастом 12 млрд лет
Она находится относительно недалеко от нашего Млечного Пути, примерно в 2,5 миллиона световых лет от Земли.
реклама

Ультратусклые карликовые галактики относятся к числу самых маленьких и тусклых объектов. Считается, что они сформировались на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Их масса, вероятно, определяется преимущественно темной материей. Поэтому они представляют собой хорошую лабораторию для проверки моделей темной материи — загадочного компонента Вселенной, который намного превосходит количество обычной материи.
Изображение: нейросеть qwen

Наша галактика, Млечный Путь, огромна. Галактика M31, расположенная на расстоянии 2,5 миллиона световых лет, также велика. Обе галактики окружены множеством небольших галактик-спутников, в том числе принадлежащих к категории, которую астрономы называют ультраслабыми (или ультратусклыми) карликовыми галактиками.

Недавно обнаруженная галактика — Андромеда XXXVI (сокращенно XXXVI). Она была впервые идентифицирована на изображении, полученном энтузиастом астрономии и астрофотографии Джузеппе Донатиелло во время анализа обзора неба Pan-Andromeda Archaeological Survey (PAndAS), выполненного с помощью телескопа Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT). Объект выглядит как слабая, диффузная структура, в которой можно различить отдельные звезды. Объект включен в список галактик для дальнейшего исследования.

реклама

Затем команда получила время наблюдений с помощью Gran Telescopio Canarias (GTC), телескопа диаметром 10,4 метра. Они использовали прибор OSIRIS+, предназначенный для получения изображений объектов глубокого космоса. Это позволило им идентифицировать 46 отдельных звёзд в галактике Андромеды XXXVI. Возраст галактики был определён как 12,5 миллиардов лет.

В настоящее время известно около 40 галактик-спутников вокруг галактики Андромеды, 15 из которых классифицируются как ультраслабые, поэтому каждое новое открытие имеет большое значение. Учёные ожидают, что галактики, подобные M31, должны быть окружены сотнями небольших галактических компаньонов. Каждая новая галактика, обнаруженная в её окрестностях, позволяет лучше проверять и корректировать космологические модели.

#космос #астрономия #галактика
Источник: aanda.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Археологи идентифицировали в Испании старейшую на Пиренейском полуострове римскую библиотеку
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Игра Silent Hill: Townfall потребует минимум 16 ГБ памяти и видеокарту GeForce RTX 2060 Super
Отработанная ступень Falcon 9 упадёт на Луну 5 августа и поднимет пылевой шлейф на 100 км

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter