Она находится относительно недалеко от нашего Млечного Пути, примерно в 2,5 миллиона световых лет от Земли.

Ультратусклые карликовые галактики относятся к числу самых маленьких и тусклых объектов. Считается, что они сформировались на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Их масса, вероятно, определяется преимущественно темной материей. Поэтому они представляют собой хорошую лабораторию для проверки моделей темной материи — загадочного компонента Вселенной, который намного превосходит количество обычной материи.

Изображение: нейросеть qwen

Наша галактика, Млечный Путь, огромна. Галактика M31, расположенная на расстоянии 2,5 миллиона световых лет, также велика. Обе галактики окружены множеством небольших галактик-спутников, в том числе принадлежащих к категории, которую астрономы называют ультраслабыми (или ультратусклыми) карликовыми галактиками.

Недавно обнаруженная галактика — Андромеда XXXVI (сокращенно XXXVI). Она была впервые идентифицирована на изображении, полученном энтузиастом астрономии и астрофотографии Джузеппе Донатиелло во время анализа обзора неба Pan-Andromeda Archaeological Survey (PAndAS), выполненного с помощью телескопа Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT). Объект выглядит как слабая, диффузная структура, в которой можно различить отдельные звезды. Объект включен в список галактик для дальнейшего исследования.

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Затем команда получила время наблюдений с помощью Gran Telescopio Canarias (GTC), телескопа диаметром 10,4 метра. Они использовали прибор OSIRIS+, предназначенный для получения изображений объектов глубокого космоса. Это позволило им идентифицировать 46 отдельных звёзд в галактике Андромеды XXXVI. Возраст галактики был определён как 12,5 миллиардов лет.

В настоящее время известно около 40 галактик-спутников вокруг галактики Андромеды, 15 из которых классифицируются как ультраслабые, поэтому каждое новое открытие имеет большое значение. Учёные ожидают, что галактики, подобные M31, должны быть окружены сотнями небольших галактических компаньонов. Каждая новая галактика, обнаруженная в её окрестностях, позволяет лучше проверять и корректировать космологические модели.