Все системы учебно-тренировочного летательного аппарата, серийное производство которого намечено на 2027 год, отработали штатно, полёт прошёл в полном соответствии с заданием.

Российский четырёхместный цельнокомпозитный учебно-тренировочный самолёт «Танго» компании Spectra Aircraft (входит в S7 Group) впервые выполнил полёт с отечественным поршневым двигателем АПД-520 «Лидер». В соответствии с планом воздушное судно сделало круг в воздухе, а затем успешно приземлилось. Все системы показали заявленные летно-технические характеристики, сообщает S7 Group.

Изображение: S7 Group

Незадолго до первого полета с новым двигателем самолет прошел наземные испытания. Были проверены тормозная и топливная системы, навигационные приборы электромагнитная совместимость всех комплексов оборудования (электронные блоки, датчики, контроллеры). Финальный этап подготовки включал в себя оценку двигательной системы. Силовой агрегат протестировали во всех режимах работы.

Первый полет воздушного судна является одним из этапов в программе сертификационных испытаний самолета. Ранее прототип был оснащен иностранным мотором UL Power 520is. Новый АПД-520 с электронной системой управления позволит самолету летать со скоростью до 245 км/ч и достигать максимальной дальности в 1100 км. Взлетная масса оценивается в 1,2 тонны.

Самолет теперь является полностью импортозамещенным – в конструкции машины использованы композитные материалы исключительного отечественного производства. «Танго» предназначен для обучения курсантов авиационных училищ и подготовки лётчиков гражданской авиации. При этом, он может заинтересовать частных заказчиков. На предприятии идет подготовка производственных линий для серийного производства машины (ожидается к 2027 году после успешных полноценных летных испытаний).