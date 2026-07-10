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kosmos_news
Окно в салоне самолёта Boeing 737-800 разбилось вскоре после взлёта лайнера на высоте 4500 м
Пассажир чуть не вылетел из самолета из-за частичной разгерметизации, поскольку его засосало в разбившийся иллюминатор авиалайнера из-за разницы давления в салоне и за бортом.
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Окно в салоне самолета Boeing 737-800 дочерней компании Ryanair, Malta Air, разбилось вскоре после взлета из аэропорта Греции в направлении Мюнхена.Изображение: x.com/aviationbrk

На высоте около 15 000 футов как минимум одно окно в салоне разбилось, и пассажира, сидевшего у окна, частично засосало в иллюминатор. Другие пассажиры успели схватить его и затянуть обратно в салон. После разгерметизации на борту началась паника, выпали кислородные маски. Согласно сообщениям СМИ, пострадавшим пассажиром оказался 61-летний мужчина из Сербии.

«Его голова и плечи торчали из разбитого окна», — рассказал свидетель ЧП греческому телеканалу ERT.

Пилоты немедленно начали снижение и вернулись в Салоники.  Первоначальные сообщения указывают на то, что окно было разбито из-за отказа двигателя; возможно, его металлические обломки повредили иллюминатор. Рейс 9H-QEU приземлился в Салониках примерно через один час и 15 минут после взлета. Пострадавший пассажир был доставлен в больницу.
Изображение: нейросеть qwen

По другим источникам, экипаж еще до инцидента начал возвращение в Салоники из-за неисправности двигателя. Официальных заявлений от Ryanair или греческих властей по поводу инцидента пока не поступало.

#авиация #boeing #самолёт #boeing 737-8007
Источник: x.com
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