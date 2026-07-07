Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов рассказал о нехватке топлива в зарубежных аэропортах и о продолжающейся в России эксплуатации «Суперджетах».

У выпущенных до 2022 года «Суперджетов» (SSJ-100) время от времени возникают технические неисправности. В прошлом году было выявлено не менее семи поломок российских региональных самолетов. Озабоченность вызывают и временные трудности с авиатопливом. Между тем заслуженный пилот СССР Олег Смирнов уверяет, что проблем с авиакеросином в России нет, а для эффективной эксплуатации «Суперджетов» требуются квалифицированные кадры.

Изображение: нейросеть qwen

Он не связывает перебои с топливом с последними инцидентами с SSJ-100. В гражданской авиации в настоящее время действительно есть проблемы с авиатопливом — но не в России. На внутренних маршрутах авиакеросина пока хватает, уверен эксперт. А вот за рубежом дефицит топлива действительно заметен.

Зарубежные аэропорты начинают предлагать меньшие объемы авиакеросина при заправке воздушных судов. Смирнов также уточнил, что «с полными баками туда-обратно летают единицы самолетов». Дело в том, что взлетную массу воздушного судна нельзя превышать ни на один килограмм. Самолет заполняется пассажирами на максимум, следовательно, баки заправляются с расчетом полета в один конец.

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Что касается конструктивных недостатков «Суперджета», то Смирнов признал наличие определенных проблем самолета. Однако эксперт напомнил, что на лайнер приходится 10% всех внутренних авиаперевозок. Соответственно, отказаться от SSJ-100 старой конструкции пока невозможно.

При этом, как напоминает эксперт, планируется ремоторизация этих самолетов, для чего необходимо произвести дополнительно 280 двигателей ПД-8 (помимо агрегатов, которые будут устанавливаться в обновленных SJ-100). Эту задачу Смирнов назвал «очень сложной». Летчик уверен: