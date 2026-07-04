Батарея будет обеспечивать электропитание спутников и беспилотных летательных систем, а появление первого прототипа ожидается уже в 2027 году.

DARPA, американское исследовательское агентство, запустило в прошлом году проект Rads to Watts. Его цель — преобразование ядерных отходов в источник энергии. Государственный университет Моргана (Morgan State University, MSU) получит 3,37 миллиона долларов на разработку «ядерных микроэнергетических систем для экстремальных условий». Планируется создать батарею, изготовленную из ядерных отходов, которая будет обеспечивать электропитание спутников и дронов в течение 30 лет и более, сообщает Defense One.

Изображение: нейросеть qwen

Ключевыми игроками в этом проекте являются стартап Project Omega, основанный в 2025 году, и Widetronix. Project Omega будет строить ядерный мини-генератор, а Widetronix — необходимый преобразователь энергии. Если график будет соблюден, функциональный прототип должен быть готов к началу 2027 года.

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Эта идея не нова. Например, существуют пожарные сигнализации, использующие радиоактивные материалы в качестве источника энергии, и спутники. Однако ядерные батареи Project Omega могли бы не только обеспечивать основные функции спутников, но и служить двигателем или позволять дронам оставаться в воздухе в течение многих лет.

В освоении космоса США ранее использовали плутоний-238. Project Omega будет использовать стронций-90, который менее опасен и является основным компонентом ядерных отходов. Кроме того, в проекте для производства электроэнергии будет использоваться не тепло, выделяемое при распаде изотопа, а его энергия будет передаваться напрямую.

Это означает, что такая ядерная батарея будет более компактной, чем предыдущие системы, поскольку преобразователь тепла в электричество больше не нужен. В результате батарея может использоваться в более широком спектре устройств, таких как микроспутники, летающие и подводные дроны.

Хотя основное внимание DARPA сосредоточено на военных приложениях, такие ядерные батареи могут использоваться в гражданских целях. Подводные датчики могут предоставлять ценные исследовательские данные в течение десятилетий, а роботы на морском дне могут непрерывно контролировать подводные кабели и выполнять необходимое техническое обслуживание.

Научные и коммуникационные спутники, которые в результате смогут дольше оставаться в космосе, будут нуждаться в менее частой замене, что позволит сэкономить деньги и ресурсы. Это решение также может упростить исследование космоса и других планет, поскольку марсоходы и зонды больше не будут зависеть исключительно от работы солнечных батарей.