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kosmos_news
Профессор ВШЭ: Второе место России по темпам роста благосостояния не отражает реальной ситуации
Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран с самым быстрым ростом реального среднего благосостояния на одного взрослого человека, однако эксперт по бюджету и инвестициям Иван Родионов не считает корректной соответствующую методику исследования.
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В начале июля стало известно, что Россия по итогам 2020–2025 годов заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. Показатель на одного жителя вырос на 37%, то есть среднестатистический россиянин стал более чем на треть богаче. Однако экономист Иван Родионов призывает с осторожностью относиться к таким аналитическим данным зарубежных специалистов.    

Изображение: нейросеть qwen

Профессор ВШЭ отмечает, что методики подсчета роста благосостояния несовершенны. В данном случае просто были взяты «какие-то макроэкономические показатели» и по ним сделан такой вывод. Однако статистику доходности могут изменить различные факторы (выплаты и пр.). Эксперт добавил, что богатые люди в России за указанный в отчете период времени стали намного состоятельнее.

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Приведенные в отчете данные не имеют для россиян большого значения, считает экономист. Также эта информация мало что значит для статуса страны в международных экономических рейтингах.

Иван Родионов напомнил, что исследования и отчеты, анализирующие рост благосостояния, делаются во всех странах. С помощью таких пиар-инструментов, в том числе формируется общественное мнение. Это сознательная политика, которую придумали при капитализме еще в начале XX века, заключил экономист.

#россия #финансы #экономика #статистика #зарплата #благосостояние
Источник: svpressa.ru
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